Jeux Méditerranéens de Tarragone

Le sept algérien a été battu en quart de finale par une sélection tunisienne prenable, sur le score de 30 à 25,

à l'issue d'une rencontre très disputée. Dans ce derby maghrébin, les joueurs algériens, auteurs d'un match

héroïque, ont surtout été victimes d'un arbitrage vicieux.



Les Tunisiens, champions d'Afrique en titre, ont pris les choses en main en débutant la partie avec beaucoup de détermination. Ils ont tout de suite pris l'avantage à la marque en menant par 3 à 0. Pris de vitesse, le sept national s'est ressaisi pour revenir au score dès la sixième minute de jeu (3-3). Face à une défense très agressive, les protégés du coach Haiouani, manquant visiblement de rythme, ont par la suite flanché. Ces derniers, faut-il le souligner, n'ont pas pu s'entraîner depuis leur arrivée à Tarragone à cause des défaillances multiples des organisateurs de cette édition. La Tunisie, plus expérimentée, a su gérer le cours du jeu en maintenant un écart permanent de trois buts. Néanmoins, les camarades du portier Ghodbane, auteur d'arrêts spectaculaires, sont revenus dans le match grâce à leur sursaut d'orgueil. A trois minutes de la pause, les verts sont revenus à un point d'écart (12-13). Cependant, la sortie pour deux minutes de Saker a permis à l'adversaire de regagner les vestiaires avec un avantage de deux buts d'écart (12- 14). A l'entame de la seconde période, les deux équipes étaient au coude-à-coude. Grace aux exploits de Ghodbane, le sept algérien a réussi à revenir à un but d'écart seulement (28-19) à la 13e minute de jeu. Les camarades du jeune Abdi auraient même pu faire mieux, n'était les multiples fautes techniques. La sortie pour deux minutes, une fois de plus, de Saker a été préjudiciable aux Algériens. Profitant de leur supériorité numérique, les Aigles de Carthage ont creusé l'écart (22-18 à la 15e minute de jeu).

Les Algériens sont revenus dans le match grâce à leur volonté (24-23). Mais une fois de plus, les expulsions pour deux minutes du pivot Hadidi et du gardien Ghodbane, et surtout la blessure au genou de Berkous ont sérieusement affaibli les verts, qui ont évolué à cinq puis à six lors des cinq dernières minutes. Chose qui a permis aux tunisiens de remporter ce match par le score de 30 à 25 et de se qualifier pour les demi-finales. «Je remercie mes joueurs qui ont réalisé un bon match face au champion d'Afrique. Les Tunisiens ne nous ont pas été supérieurs. Nous avons été victimes d'un arbitrage scandaleux. J'ai été formateur d'arbitres. Je connais les dessous de l'arbitrage.

Le duo d'arbitre a été vicieux et a réussi à énerver nos joueurs. Sans parler des balles qu'il a offert aux Tunisiens. Avant cette rencontre, nous avons fait une réclamation pour demander le changement des arbitres. Ce n'est pas normal qu'on désigne des arbitre espagnoles, alors que l'entraîneur de la Tunisie est espagnol. Nous allons profiter des matchs de classement pour poursuivre notre formation et notre préparation. Je peux d'ores et déjà vous dire que dans deux ans, cette sélection fera mal», nous a déclaré le coach algérien, Sofiane Haiouani, visiblement irrité par l'arbitrage, à l'issue de cette partie.

Boutrif (joueur EN U18) :

« Malgré l’élimination, Nous avons montré

que nous disposons d’un bon groupe »

La sélection nationale de football a quitté le tournoi avec les honneurs, à Tarragone. Après avoir été largement battue (4-1) par une formation espagnole au dessus du lot, les protégés du duo Sebaâ-Achiou se sont ressaisis pour disposer de l'équipe de la Bosnie avec l'art et la manière (2-0).

C'est au goal-average que l'EN a été éliminée de la compétition. Néanmoins, cette sélection U18, qui a quand même laissé une bonne impression, a montré de belles choses. Des joueurs comme Boutrif, Chaâbane, Kadri, Zorgane, Maâchou ou encore Boucif se sont illustrés en montrant de réelles capacités. Rencontré à la fin de la rencontre face à la Bosnie, Boutrif, auteur d'un but et d'une passe décisive, nous a parlé de la prestation des verts dans ce tournoi très relevé. «Je n'ai pas été aligné d'entrée face à l'Espagne où j'ai pu marquer le but d'honneur en seconde période.

Je ne peux pas vraiment expliquer ce qui s'est passé sur le terrain où l'équipe a pris quatre buts en vingt minutes. Je pense que c'est surtout la fatigue et la chaleur qui ont eu raison des joueurs.

Nous étions arrivés tard dans la nuit, vert 2 heures du matin. Le lendemain, nous avons joué à 13h sous une chaleur suffocante. Lors de la deuxième rencontre, nous avons évolué sur notre véritable visage. Nous avons montré que nous disposons d'un bon groupe.

Je pense qu'on pourra faire mieux à l'avenir et que cette sélection qui renferme de bon joueurs a de l'avenir», a -t-il déclaré avant d'aborder sa carrière : «J'ai fait ma formation dans les centres de Metz et de Saint Etienne.

La saison dernière, j'ai évolué au Standard de Liège, dans le championnat belge. Avant de rejoindre la sélection, j'ai signé pour deux saisons à la Sampdoria de Gene. Je pense que c'est une bonne chose pour la suite de ma carrière.»

Mustapha Lemouchi, Président de la fédération Algérienne

de volley-ball :

« Le manque de préparation

nous a fait défaut »

Les sélections nationales messieurs et dames sont sorties dès le premier tour de la compétition. Comment expliquez-vous cela ?

En effet, nos deux sélections ont été écartées de la course après avoir perdu leurs deux premières rencontres de poules. Les filles se sont inclinées face à la Slovénie (3-0) et le Portugal (3-0), alors que les garçons ont échoué face à la Croatie (3-2) et la France (3-1). Il faut dire que le niveau méditerranéen est assez élevé. C'est pratiquement un niveau mondial. Pour notre part, nous ne sommes pas venus à Tarragone pour réaliser des podiums. Surtout que nos jeunes sélections n'ont pas pu se préparer convenablement pour cette compétition. Pour ce qui est des filles, le championnat s'est terminé au mois d'avril. Nos joueuses sont donc restées tout ce temps sans compétition. Les cinq regroupements effectués en Algérie n'ont pas suffit. Ça ne remplace pas la compétition. En ce qui concerne les garçons, le championnat s'est terminé le 11 juin seulement, alors que nos trois joueurs évoluant dans les championnats du Qatar, de l'Egypte et de l'Arabie Saoudite sont sans compétition depuis le mois de mai. Le staff technique n'a pu réunir sa sélection que quatre jours avant le départ pour Tarragone. Je pense qu'il faut revoir notre système de championnats, qui sont longs et faibles et ne nous permettent pas de développer la discipline.

Les filles n'ont même pas remporté un set dans ce

tournoi. N'est-ce pas un peu frustrant ?

Franchement on s'attendait à ce résultat. Depuis notre arrivée à la tête de la fédération l'année dernière, nous avons prôné le rajeunissement de l'effectif. Avec le coach Moula à la barre technique, nous avons décidé de rebâtir une sélection d'avenir qui soit très compétitive. Pour ce tournoi, nous avons participé avec la sélection U 23. Dans l'effectif, il y a seulement 4 joueuses dont l'âge dépasse les vingt ans. Les autres éléments sont issus des catégories des U17 et U19. L'objectif est de permettre à ces volleyeuses de s'aguerrir à la compétition internationale et de gagner en expérience. La majorité des filles n'avaient jamais disputé un match international avant ces Jeux Méditerranéens. Elles ont été un peu timides dans ce tournoi. Elles n'ont pas vraiment évolué sur leur vrai visage. Il faut aussi savoir que cette sélection était amoindrie par l'absence de trois titulaires, retenues par les épreuves du bac.

Par contre on sentait que les garçons avaient la possibilité de faire mieux, même sans préparation. Qu'en dites-vous ?

En effet, les protégés de Bouhala ont eu une bonne réaction dans ce tournois malgré une défaillance dans la préparation. Ils ont réalisé un bon tournoi quand même. Ils ont perdu au tie break face à une bonne équipe croate et par 3 sets à 1 face à une coriace sélection française. ça s'est joué sur des détails et sur des erreurs de concentration à chaque fois. L'équipe a, par ailleurs, manqué de cohésion et a montré des signes de fatigue à la fin de chaque match.

Quel est l'avenir de ces deux sélections à présent ?

Continuer de travailler pour s'améliorer. Nous allons encore renforcer l'équipe des filles par trois cadettes assez douées en prévision des championnats d'Afrique U19 et seniors. C'est une sélection qui a de l'avenir. Nous visons une qualification pour les Jeux Olympiques 2020 à Tokyo. Pour la sélection des garçons, notre objectif demeure le championnat d'Afrique 2019, qui est qualificatif pour les JO. Par ailleurs, nous avons sollicité le ministre de la jeunesse et des sports, qui s'était réuni avec les membres de la délégation algérienne à Tarragone et les présidents de fédérations présents, pour obtenir notre centre de regroupement. Cela va permettre à nos différentes sélections d'organiser en permanence des stages et de mieux travailler.

