À l’occasion de l’indépendance de son pays : Le Président Bouteflika félicite le président djiboutien

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue djiboutien, Ismail Omar Guelleh, à l'occasion de l'indépendance de son pays dans lequel il lui a souligné son souci d'œuvrer ensemble à la consolidation et à l'approfondissement des relations de coopération entre les deux pays. "Il m'est particulièrement agréable au moment où la République de Djibouti célèbre son 41e anniversaire de son indépendance de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations accompagnées de mes meilleurs v£ux de santé et de bonheur pour vous-même, et de progrès et de prospérité pour votre peuple frère", a écrit le Président Bouteflika dans son message. "Je tiens, en cette occasion, à vous réitérer mon entière disponibilité à œuvrer, de concert avec vous, à l’approfondissement des relations de coopération bilatérale, afin de les porter à la hauteur des relations fraternelles et d'amitié qui unissent nos deux peuples frères de manière à leur garantir davantage de progrès et de prospérité", a conclu le Chef de l’Etat.