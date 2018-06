Médéa et Boumerdès : Trois bombes artisanales détruites

Des détachements de l'Armée nationale populaire ont découvert et détruit trois bombes de confection artisanale". à Médéa et Boumerdes/1re Région militaire

"Un détachement de l'ANP a appréhendé lors d'une patrouille menée près des frontières algéro-nigériennes dans la zone d'In Aflahlah à Djanet/4e RM, 11 orpailleurs à bord de deux véhicules tout-terrain en possession de 3 détecteurs de métaux, lors de cette opération deux d'entre eux ont été neutralisés et un troisième a été blessé après avoir tenté de prendre la fuite et refuser d'obtempérer". Dans le même contexte, "d'autres détachements de l'ANP et de la Gendarmerie nationale ont arrêté à Tamanrasset et In Guezzam/6e RM, neuf contrebandiers et ont saisi 1,35 tonnes de denrées alimentaires, deux véhicules tout-terrain, sept détecteurs de métaux et des équipements d'orpaillage".