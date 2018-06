31e promotion de l’école nationale de santé militaire : Une pépinière des futurs cadres

Le Secrétaire générale du ministère de la Défense nationale, le général-major, Mohamed Zenakhri, a présidé, hier, à l'Ecole nationale de santé militaire Kaddi-Bakir d’Aïn Naadja (Alger), une cérémonie de sortie de la 31e promotion. Il s’agit, entre autres, de la spécialité dans la chirurgie plastique, ce qui constitue une première et c’est une première pour l’ENSM et la santé militaire en général, ainsi qu’une promotion, la 3e, des élèves sous-officiers de carrière détenteurs du diplôme de licence professionnalisante en Sciences paramédicales. Parmi les promus figurent également des praticiens spécialistes en sciences médicales ayant obtenu le diplôme d'études médicales spéciales et des élèves officiers de carrière ayant obtenu un diplôme de graduation en sciences médicales. «Il faut souligner à cette occasion l'intérêt qu’accorde depuis longtemps l'Armée nationale populaire à la formation et ce, à travers notamment les moyens modernes qu’elle assure en vue de garantir des cursus scientifiques de qualité et de haut niveau », s’est félicité le commandant de l'Ecole nationale de santé militaire. Le général Abderrazak Bousseloub estime que l’ESMA constitue un vrai vivier des futurs cadres de la santé militaire et soutient que cette dernière joue un rôle important dans la formation des praticiens généralistes et spécialistes ainsi que les paramédicaux. Il n'a pas manqué de souligner, par ailleurs, l'intérêt porté par l'école pour les nouvelles technologies afin de «hisser» le niveau de la formation au niveau des grandes universités internationales avant de saluer le «sérieux» et «l’abnégation» des stagiaires des pays étrangers qui sont parmi les heureux-élus. «Je m’adresse à la fin aux nouveaux diplômés, pour leur demander de faire preuve de qualités morales et professionnelles dans l’exercice de leur travail, d’être à la hauteur des missions qui leur seront confiées, tout en se conformant à la loi et à la discipline militaire», a conclu le commandant de l’école. Il est à relever que cette 31e promotion a été baptisée au nom d’un martyr de la guerre de Libération national, en l’occurrence le héros Ahmed Boucherih, tombé au champ d’honneur, à Tissemsilt, sa wilaya natale, en novembre 1960, alors qu’il avait à peine fait ses 31 ans. Créée en juin 1987, l'Ecole nationale de santé militaire est un établissement de formation supérieure relevant du ministère de la Défense nationale et placé sous la tutelle pédagogique du département ministériel de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le 16 avril 2015, l'ENSM a été baptisée du nom du chahid Kaddi Bakir. Quant à ses missions, l’école dispense des formations militaires et médico-militaires concomitamment avec les formations supérieures graduées et spécialisées en sciences médicales.

S.A.M.