Le doyen de l’Université arabe Nayef des sciences de sécurité : « Poursuite du travail avec l’Algérie en matière de justice »

Le doyen de l’université saoudienne arabe Nayef des sciences de sécurité, située à Riyadh, Abdelmajeed Ben Abdullah El-Bouneyaine, a affirmé, hier à Alger, «la poursuite du travail avec l’Algérie pour l'échange des expertises et expériences entre les deux pays, notamment dans le domaine de la justice».

Dans une déclaration à l'issue de l’audience que lui a accordée le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, ainsi qu’à la délégation l’accompagnant, le doyen de l’université arabe Nayef pour les sciences de sécurité a précisé que cette visite lui a permis de s’informer des différentes institutions relevant du ministère de la Justice, et s'enquérir de près du mode de fonctionnement du Centre de personnalisation de la puce pour la signature électronique relevant de la Direction de la modernisation au ministère de la Justice.

A cette occasion, M. El Bouneyaine et la délégation l’accompagnant ont reçu des explications sur le processus de modernisation du secteur. Le doyen de l’université Nayef qui avait été reçu par le directeur général de l’Administration pénitentiaire, Mokhtar Felioune, avait salué, à l’occasion, l'expérience algérienne "exceptionnelle" en matière d'organisation pénitentiaire. M. El Bouneyaine a salué l'expérience algérienne "exceptionnelle" en matière d'organisation pénitentiaire, estimant que cette dernière "mérite d'être étudiée" .

Lors d'une visite en compagnie de la délégation l'accompagnant au siège de la Direction générale de l'Administration pénitentiaire à El-Biar (Alger), M. El Bouneyaine a indiqué que "l'université Nayef veut s'enquérir de l'expérience exceptionnelle et réussie de l'administration pénitentiaire en Algérie en matière de traitement des détenus", exprimant le souhait que sa rencontre avec les cadres de l'Administration pénitentiaire et à leur tête le directeur général, Mokhtar Felioune, puisse renforcer davantage la coopération entre l'université et le ministère de la Justice algérienne dans différents domaines, notamment l'organisation pénitentiaire". Le responsable a valorisé également l'expérience de l'Algérie dans le domaine de l'application des peines alternatives, à l'instar du travail d`intérêt général et le bracelet électronique. Le directeur de la Recherche et de réinsertion, M. Bourbala Fayçal, a saisi cette occasion pour présenter un exposé détaillé sur la réforme pénitentiaire en Algérie.

Pour sa part, M. Felioune a qualifié cette visite "d'importante", car elle permettra d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre l'université Nayef, le ministère de la Justice et la direction générale de l'Administration pénitentiaire. S'agissant des peines alternatives, M. Felioune a dit que le lancement du bracelet électronique se fera après l'achèvement des préparatifs techniques, rappelant les avantages économiques et sociaux de l'utilisation du bracelet électronique. M. Abdelmajid Ben Abdullah El Bouneyaine et la délégation l'accompagnant a effectué également une visite sur le terrain aux différentes structures relevant de l'Administration pénitentiaire, à l'instar de l'Ecole nationale des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire de Koléa.

M. Bedoui reçoit M. Abdelmajeed Bin Abdullah Albanyan



Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a reçu, hier à Alger, Abdelmadjeed Bin Abdullah Albanyan, président de l’Université arabe Nayef pour les sciences de la sécurité, dont le siège est à Riyadh. Lors de cette audience qui s’est déroulée en présence du Directeur général de la Sûreté nationale, le colonel Mustapha El-Habiri, les deux parties sont convenues de la signature d’une convention-cadre, pour «développer les voies de coopération, notamment dans le domaine sécuritaire, en tirant profit de l’expérience algérienne, à travers l’implication des chercheurs algériens dans cette université». Dans ce cadre, M. Bedoui a mis l’accent sur la nécessité de «renforcer la coopération pour la formation des ressources humaines».