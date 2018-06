égalité hommes-femmes : Le rôle des institutions

26 membres des commissions interministérielles et du conseil national de la famille et de la femme ont pris part, hier, à un atelier de formation de quatre jours sur «le rôle des cadres institutionnels dans la promotion de la condition et du statut des femmes et leur contribution à l'atteinte de l'objectif de développement durable afin de parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser les femmes».



La formation s'inscrit dans le cadre du programme de coopération «TAF'IL» sur le renforcement de l'effectivité de l'égalité entre les femmes et les hommes en Algérie 2015-2018, signé entre le gouvernement algérien et ONU-Femme, avec le soutien financier du gouvernement de la Belgique.

Cette action vise, selon les organisateurs, à renforcer les compétences des membres des commissions et du CNFF en matière d'outils et connaissances utiles pour pouvoir élaborer et mettre en œuvre des politiques selon une approche «genre».

Selon Mme Farida Osmani, sociologue et expert dans la question du genre, cette session a pour objectif de promouvoir l'intégration du genre dans les lois, politiques publiques et programmes constitutionnels qui consacrent le principe de l'égalité et la lutte contre la discrimination fondée sur le genre. Il s'agit également, selon la même intervenante, de renforcer les capacités des cadres institutionnels en matière d'intégration de l'approche «genre» dans leur travail de gestionnaires et de concepteurs de plans et programmes, politique, lois et budgets.

Des formateurs nationaux et étrangers animeront, tout au long de ces quatre jours de formation, des ateliers, dans lesquels ils aborderont diverses thématiques telles que les principaux instruments internationaux qui promeuvent les droits des femmes, et le cadre légal algérien relatif aux droits civils, économiques, sociaux et politiques des femmes. Une étude sur «le genre et la loi», sera également présentée à cette occasion. Il convient de rappeler que le programme de coopération « renforcement de l'effectivité de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes en Algérie, lancé en octobre 2015, intervient en appui aux dynamiques nationales, et a comme objectif général de contribuer aux côtés des institutions et de la société civile, à une plus grande effectivité de l'égalité des droits entre hommes et femmes, consacrée par les législations nationales. Il s'inscrit dans le cadre de la politique nationale pour la défense et la promotion des droits humains des femmes et dans la mise en œuvre des engagements internationaux de l'Algérie. Le programme s'articule sur trois axes d'intervention. Il s'agit, pour le premier axe, de la promotion de la participation des femmes aux assemblées élues, à travers le renforcement des capacités des femmes élues au Parlement et au niveau local et de wilaya, afin d'accroître leur influence sur les processus de décision et pour que les lois et politiques adoptées soient davantage sensibles au genre.

Le deuxième axe concerne le renforcement de la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles, à travers l'amélioration de la prise en charge des femmes victimes de la violence, l'amélioration de la qualité des données sur les violences à l'égard des femmes, comme stipulé dans le plan national d'action de la stratégie nationale de lutte contre la violence à l'égard des femmes.

Le troisième axe porte sur la promotion et la diffusion des valeurs de l'égalité, principalement au sein des médias, pour une production d'image et de programme exempts de stéréotypes sexistes et au sein du mouvement associatif, notamment celui animé par les jeunes. L’objectif, au regard de ces axes d'intervention, est de permettre aux femmes élues de participer de manière effective et durable au processus de prise de décision au niveau local, régional et national, et de promouvoir les droits humains des femmes. La prévention, y compris juridique, des violences fondées sur le genre est renforcée et les femmes victimes de violence ont accès à une prise en charge améliorée. La culture de l'égalité est également renforcée au sein des médias et des jeunes du mouvement associatif.

Salima Ettouahria