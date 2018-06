Rapatriement de migrants subsahariens : « L’ordre public ne doit pas être une victime de la migration »

Une nouvelle fois, l’Algérie est victime de ses choix en matière de communication institutionnelle. Ne pas crier sur les toits toute la solidarité dont elle fait preuve en direction des pays en difficultés et notamment ceux qui se trouvent en Afrique a toujours été la volonté des autorités algériennes. «Dir el kheir wa enssah (fais du bien et oublie-le !)» est un proverbe populaire suivi à la lettre par les dirigeants algériens. Ainsi alors que la moindre action d’aide consentie par un autre pays en direction d’un pays africain est vite montée en événement médiatique, construit autour de tous les genres journalistiques connus, du reportage, à l’entretien en passant par le portrait de bénéficiaires dans le pays destinataire de l’aide ou de l’action de solidarité (on se rappelle comment les médias français ont traité et récupéré l’affaire du malien sans papiers ayant secouru un petit enfant sur le balcon d’un immeuble), les autorités algériennes préfèrent se taire et ne pas communiquer sur tout ce qu’elles font pour les pays africains. Pourtant, à de nombreuses occasions, cette stratégie de communication avait montré ses limites dans un monde globalisé et devenu par la force du développement des moyens de communication un petit village planétaire. Mais qu’à cela ne tienne, on persiste dans une stratégie dictée par le souci de ne pas mettre son «frère» dans la gêne. Ainsi, en marge du sommet Afrique-UE, tenu fin 2017, à Abidjan, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, avait fait aux journalistes présents cette déclaration qui sonnait à la fois comme une profession de foi et un aveu d’incompréhension face aux accusations et reproches faits souvent à l’Algérie sur son prétendu manque de solidarité envers ses voisins : «votre pays a cette pudeur traditionnelle, mais parfois cette pudeur qui fait que certains ne nous comprennent pas.» Une «pudeur» qui a conduit certains diplomates occidentaux en poste en Algérie à s’interroger sur les raisons de ce manque qu’ils considèrent, eux, comme une communication alors que, diront-ils, «nous savons parfaitement ce qu’il en est sur le terrain». Et sur ce plan-là, l’Algérie est loin d’avoir failli à ce qu’elle considère être, avant tout, un devoir de solidarité à l’égard des pays africains en crise. Ainsi le Premier ministre avait dévoilé, à l’occasion de ce même sommet, que «sur sept à huit ans, nous avons dépensé plus de 100 millions de dollars d’aide à ces pays pour former presque une dizaine de compagnies de forces spéciales, leur fournir d’énormes équipements et même leur construire des bases dans leurs pays». Et l’implication solidaire de l’Algérie avec les pays du Sahel est loin de se limiter au volet sécuritaire. Les aides humanitaires acheminées vers les pays frontaliers en butte à des situations chaotiques se font de manière régulière, alors qu’un nombre de plus en plus important de leurs ressortissants et d’autres pays de l’Afrique de l’ouest préfèrent venir se refugier en Algérie. Le temps, disent-ils, «de se retourner et de chercher un moyen pour traverser la méditerranée». Mais en dépit des efforts colossaux consentis par l’Algérie en faveur de ces milliers de subsahariens dans les villes du Sud et du Nord, il s’en trouve des voix parmi les médias étrangers, les ONG et certains organismes officiels qui remettent en cause cette solidarité agissante au prix de millions de dinars dépensés par les autorités algériennes qui subissent les conséquences engendrées par les interventions étrangères dans le Sahel. Notamment en Libye et au Nord du Mali. En effet, il n’est pas inutile de rappeler que les flux migratoires qui franchissent illégalement les frontières sont incessants depuis 2011.



Une menace pour la sécurité et la stabilité



«Ce dossier est traité depuis des années, mais il a pris des proportions importantes», nous dira un responsable au ministère de l’Intérieur. Une situation qui a poussé l’Algérie à prendre les mesures nécessaires au regard du déplacement important des populations en direction de notre pays. «Nous ne sommes pas confrontés à une migration classique, qui, elle, est un enrichissement pour le pays d’accueil», tiendra-t-il aussi à souligner. Présentement, cette migration illégale constitue une menace pour la stabilité et la sécurité du pays. Pour l’Algérie, qui a recouvré sa stabilité et sa sécurité au prix de lourds sacrifices humains et matériels, «l’ordre public ne doit pas être une victime de la migration venue du Sahel». Ce même objectif est du reste celui que l’Union européenne (UE) s’est fixé. Et autant pour l’Algérie que pour l’UE, le phénomène migratoire ne doit pas prendre des proportions qui menacent la sécurité des pays.

Après l’échec du printemps arabe, voila venu le temps du printemps migratoire. La jonction entre les réseaux de passeurs et les organisations terroristes en est la preuve. De même que la saisie des armes aux frontières destinées à des organisations subversives. De plus, il est à souligner que plus de 56.000 condamnations pour divers délits ont été prononcées par la justice algérienne à l’encontre de subsahariens. Trente mille maliens et 20.000 nigériens ont été ainsi condamnés, a-t-on appris. Il est aussi à souligner que l’argent de la mendicité récolté par des subsahariens est recyclé et est utilisé entre autres pour le financement d’achats de produits prohibés.

Dès lors, il est, indique-t-on, dans le droit de l’Algérie de ne pas garder sur son sol ces migrants illégaux et procéder à leur rapatriement vers leurs pays d’origine. Un rapatriement qui plus est se fait en coordination avec leurs autorités. Il en est ainsi du Niger avec lequel un accord avait été conclu et dont les ressortissants forment la plus grande partie des migrants illégaux présents en Algérie. Ainsi, nous a-ton appris au niveau du ministère de l’Intérieur, plus de 10.000 enfants ont été rapatriés. Ces enfants sont introduits en Algérie par des réseaux de traite des personnes à partir d’Agades au Niger, considérée comme la plateforme de la migration illégale. Sept mille passeurs offriraient ainsi leurs services aux candidats venus des pays du Sahel et de la CEDEAO. Pour assurer le bon déroulement de ces opérations de rapatriement, des bus sont à chaque fois réquisitionnés. Préalablement, les migrants sont hébergés dans des centres.

Le centre de Zéralda duquel doit être lancée une nouvelle opération aujourd’hui en direction de Tamanrasset a été ouvert avant-hier à la presse et aux organismes internationaux en vue de s’enquérir de visu des conditions dans lesquelles sont regroupés les migrants. Une fois arrivés à la frontière, ces migrants seront, nous-dit-on, remis aux autorités nigériennes qui auront la charge de les identifier et de leur remettre des laisser-passer. Une fois leur mission acquittée, les accompagnateurs et bénévoles du Croissant-Rouge algérien reprendront le chemin du retour avec la conscience tranquille. «On n’est pas responsable de la détresse des migrants. Ceux qui ont détruit l’Afrique en portent la responsabilité», indiquera un cadre du ministère de l’Intérieur. Mais cette vérité est occultée par ceux qui ne cessent de mener des campagnes de dénigrement contre l’Algérie.

Nadia Kerraz