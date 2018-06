Villes et technologie : Mettre en œuvre un environnement numérique

«L'Algérie a mis en place, sous la direction du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, une politique volontariste

de soutien aux jeunes voulant créer leur microentreprise en mettant à leur disposition des ressources financières fortement bonifiées», c’est ce qu’a déclaré, hier, le Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, à l’ouverture des travaux de la conférence internationale sur les villes intelligentes, tenue au Centre international des conférences Abdelatif-Rahal.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Ouyahia a indiqué que cette politique a permis, au fil des années, la création de plusieurs centaines de milliers de microentreprises par les jeunes dans différents domaines, dont plus de 500.000 ont été des réussites.

Evoquant les start-up basées sur les nouvelles technologies de l’information, le Premier ministre a précisé que ces dernières se comptent seulement par centaines en Algérie. «C’est un modèle nouveau dans notre pays, un modèle qui connaîtra certainement un développement dans un avenir proche», a explique M. Ouyahia, soulignant l’intérêt que revêt ce séminaire auquel ont pris part près de 4.000 experts algériens et internationaux issus de 40 pays et 15 institutions de renommée mondiale. «Ma présence parmi vous, ainsi que celle des membres du gouvernement, se veut d’abord un témoignage d’intérêt pour vos travaux et pour les recommandations qui en résultent», a-t-il précisé.

«Il s’agit de l’association de notre jeunesse au développement du pays, de la valorisation des nouvelles technologies de l'information ainsi que de l'association des capacités de notre communauté à l'étranger au développement national», a souligné le Premier ministre. S’agissant de l'association de la jeunesse au développement national, M. Ouyahia a relevé que les jeunes de moins de 30 ans représentent la majorité de la population, notant que ce mois de juin a vu l'organisation des épreuves et des examens pour près de 10 millions d'élèves dans tous les cycles scolaires alors que se préparent aussi les examens de fin d'année ou de fin d'étude pour près de 1.500.000 étudiants.

«Même s'il a été fortement réduit, ces deux dernières décennies, le chômage demeure pesant sur la catégorie des jeunes et notamment des jeunes diplômés qui sont très nombreux dans toutes les spécialités», a-t-il encore noté.

M. Ouyahia a, dans son intervention, mis en avant les efforts consentis par l’Algérie pour la mobilisation des technologies du numérique au service du développement.

«Nous travaillons à la mise en place d'une administration numérique et d'un environnement numérique dans tous les domaines», a révélé M. Ouyahia, tout en rappelant que plus de 20.000 diplômés universitaires dans le domaine du numérique sont enregistrés annuellement. Le Premier ministre a fait savoir que même si l’Algérie ne dispose pas encore de villes intelligentes, des noyaux appelés à se développer existent déjà, précisant que l’Algérie dispose de dizaines de milliers de kilomètres de fibre optique à travers tout le pays, en plus du travail qu’effectue la wilaya d'Alger pour promouvoir des projets prometteurs dans ce domaine. M. Ouyahia a également affirmé que l'Algérie est disposée à accorder aux investisseurs dans les nouvelles technologies de l’information les meilleurs avantages. «Je tiens à dire à nos amis et partenaires étrangers que si mon pays offre des avantages attractifs aux investissements en général, il sera disposé à accorder aux investisseurs dans les nouvelles technologies de l'information des conditions et des avantages encore meilleurs», a-t-il affirmé, avant de poursuive que «l’Algérie entend tirer sa part de bénéfiques de l’économie numérique qui est l’économie de demain à travers le monde».



M. Ouyahia lance un appel aux compétences expatriées pour concourir au développement de l’Algérie



Saisissant l’occasion, M. Ouyahia a mis en relief la valorisation des compétences nationales expatriées au service du développement national. Il a, à ce sujet, indiqué que l’Algérie ne fait pas de distinction entre ses citoyens résidents et ceux établis à l’étranger.

Pour le Premier ministre, les TIC constituent un pont virtuel par lequel les compétences algériennes établies à l'étranger peuvent contribuer efficacement au développement de l'Algérie dans tous les domaines.

M. Ouyahia a relevé l’existence de compétences en matière de TIC, notamment chez les compatriotes exerçant dans les pays développés qui disposent de l'expérience et du savoir-faire dont a besoin le pays. «Nous lançons donc un appel à nos compétences expatriées pour concourir au développement de l'Algérie à l'image de ce que font d'autres diasporas à travers le monde au bénéfice de leur pays», a-t-il noté. Le Premier ministre a, par ailleurs, souligné l’intérêt de cette conférence, dans la mesure où elle permettra d’éclairer davantage sa marche sur la voie du développement de l’économie numérique. «Certes, l'Algérie a encore des retards dans plusieurs domaines. Mais, ceux qui l'observent avec objectivité témoigneront que mon pays rattrape ces retards à une vitesse très honorable, grâce aux politiques et programmes arrêtés par le Président Bouteflika», a-t-il soutenu, précisant que l’Algérie est un pays d'avenir par sa jeunesse, par ses capacités économiques diverses et par la détermination de son peuple. De son côté, le wali d’Alger a mis l’accent sur l’importance de ce séminaire international des villes intelligentes qui constitue une belle occasion pour échanger les expériences et les connaissances dans le domaine.

Selon M. Zoukh, cette rencontre s’inscrit dans l’objectif de promouvoir et d’encourager la création de start-up par de jeunes universitaires pour contribuer au développement national. Il a, dans ce contexte, fait part de 10 incubateurs de start-up depuis 2017 et la création de plus de 100 start-up en deux ans. Dans son intervention, le wali a relevé la nécessité de créer un écosystème favorable permettant aux start-up, qui sont la clé de la création des villes intelligentes, d’évoluer.

Cette conférence a été, également, l’occasion pour le lancement officiel du laboratoire expérimental de la ville intelligente et le centre d'innovation technologique entrant dans le cadre du projet «Alger, Smart city».

Kamélia Hadjib

Alger ville intelligente

Un projet « réaliste et réalisable » selon un expert international



Le projet «Alger, Smart ville» ambitionne d'être un modèle qui fournira une base de référence pour les villes des pays émergents, ont indiqué des participants au sommet international sur les villes intelligentes.

«Nous espérons créer un modèle qui fournira une base de référence pour les villes des pays émergents, que ces dernières pourront adapter à leurs différents développements économiques dans une ère de l'internet et des données pour les décennies à venir», a déclaré Riad Hartani, l'un des concepteurs du projet «Alger, Smart ville».

L'expert de la Silicon Valley a expliqué que tout le projet «Alger, Smart city» repose sur la construction de réponses à des problématiques comme «rompre l’isolement algérien, notamment via le présent sommet qui va replacer l’Algérie dans le grand débat sur la ville intelligente».

Il s'agit aussi de réduire la dépendance en négociant le transfert de savoir-faire prévu dès l’attribution des grands contrats et enfin redonner confiance aux Algériens et à ses experts, a-t-il relevé, ajoutant que la wilaya d’Alger a lancé des actions touchant le transport, l’énergie et l’eau.

Pour sa part, le vice-président du groupe chinois Huawei, Mark Xue, a relevé que l'Algérie est en train de mettre en place progressivement son projet d'Alger Smart city, qui s'étalera jusqu'en 2035, une période qui, selon lui, permettra d'«améliorer» sensiblement la qualité des services urbains et de réduire ses coûts.

Le projet, qui pourra être un modèle pour les pays émergents, vise à fournir des informations permettant de gérer efficacement les systèmes de circulation et de transport, les centrales électriques, les réseaux d'approvisionnement en eau, la gestion des déchets, les systèmes d'information, les écoles, les bibliothèques et les hôpitaux, a-t-il ajouté.

De son côté, Merouane Debbah, mathématicien algérien travaillant en France, a indiqué que l’expertise algérienne n’a rien à envier à celles des pays du Nord et que le projet d'Alger ville intelligente pourrait être une base pour les pays émergents car visant à améliorer la gouvernance et les services publics notamment.

Il a estimé qu'une ville, qui espère devenir une Smart city, doit d'abord déployer un réseau internet sans fil et fixe haut débit et digitaliser ses institutions et entreprises. Cela doit se faire, a-t-il dit, à travers des investissements intelligents et connectés dans l'infrastructure et les services.

Cette manifestation internationale, qui ambitionne d'être un espace d'échange d'expertises et expériences en matière de villes intelligentes, a pour objectif d'évaluer les stratégies mondiales de croissance des villes intelligentes et les opportunités de partenariat entre les entreprises nationales et internationales activant dans le domaine, en mettant l'accent sur l'Afrique et les marchés émergents.

Plus de 40 pays et 15 institutions de renommée mondiale participent au sommet international des villes intelligentes (ou Smart Cities Global Technology and Investment Summit) qui s'est ouvert en présence du Premier ministre, Ahmed Ouyahia. Plus de 4.000 experts nationaux et étrangers dans les domaines des technologies de l'information et de la communication (TIC) ainsi que de nombreuses start-up prennent part à cet évènement.