Haut conseil de la langue arabe : Investir les espaces de la recherche scientifique

Le Haut conseil de la langue arabe a organisé, hier, un colloque national sur la linguistique à la Bibliothèque nationale d’El-Hamma à Alger.

En présence de Mme Benzerrouki Fafa Sid Lakhdar, présidente du Conseil national des droits de l'homme (CNDH), des représentants de différentes institutions et des universitaires, M. Saleh Belaïd a présenté, lors de son allocution, le programme du HCLA durant les trois prochains mois. A cette occasion, le président du HCLA a consacré la part du lion de son intervention au projet d’université d’été qui vise, en premier lieu, à élever le niveau de l’usage de la langue arabe dans les espaces de la recherche scientifique.

Ce projet touchera, dans les prochaines années, le tamazight et les langues étrangères.

Dans ce cadre, M. Belaïd a estimé que l’objectif du projet national de l’université d’été encouragera les chercheurs et étudiants à s’engager dans l’utilisation de la langue arabe. A cette occasion, M. Belaïd a tenu à préciser que le HCLA œuvre à renforcer le lien entre la langue et l’espace de recherche.

Par ailleurs, le président du HCLA a fait état de l’organisation d’un colloque national le 15 juillet prochain sur la bibliothèque numérique. S’agissant de la journée internationale de la Langue arabe, le 18 septembre de chaque année, le président du HCLA a fait savoir que des distinctions seront remises à des universitaires et aux amis du HCLA.

Le colloque national qui se déroule sur deux jours est caractérisé par des débats et des ateliers présidés par des universitaires.

Les thématiques concernent la linguistique dans le monde arabe, le rôle des moyens de communication et l’invasion numérique.

Hichem Hamza

éducation - examens professionnels

Ce sera le 15 juillet prochain

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit, a annoncé, mardi dernier, l'organisation, le 15 juillet prochain, des examens professionnels de promotion à 27 grades. La ministre a publié sur sa page officielle Facebook que «les examens professionnels de promotion à 27 grades (inspecteur, directeur, intendant, superviseur, censeur, conseiller, attachés de laboratoire...) se tiendront le 15 juillet prochain», rappelant que le dernier délai pour le dépôt des dossiers a été fixé au 27 juin». A rappeler que le ministère de l'Education nationale avait organisé à la mi-juin, un concours national externe pour le recrutement d'enseignants primaires et d'autres grades administratifs (740.000 candidats). Aussi, la ministre de l'Education nationale a annoncé l'ouverture de 8.586 postes d'emploi au profit d'enseignants du cycle primaire et d'autres grades administratifs. La première responsable du secteur a fait état de 3.378 postes d'enseignant primaire, 329 postes de conseiller d'orientation et de guidance scolaire et professionnelle, 213 postes d'intendant, 694 postes de sous-intendant, 2.265 postes de superviseurs de l'éducation, 300 postes d'attaché principal de laboratoire et 1.407 postes d'attaché de laboratoire.