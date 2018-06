Tourisme : Accueillir 10 millions de touristes à l’horizon 2030

Beaucoup d’Algériens ne connaissent pas leur pays. C’est le constat partagé par les participant aux 5es Journées internationales du marketing hôtelier, organisées par RH International-Communication, avec la contribution du Groupe public Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme (HTT), et de la Fédération nationale des Hôteliers (FNH), hier à l’hôtel El-Aurassi.

Marquée par d’intenses débats, cette rencontre a vu la contribution des participants qui on été tous d’accord sur le fait que l’encouragement du tourisme intérieur passe, d’abord, par un surcroît d’efforts en matière de promotion de la destination locale, et surtout par une stratégie de marketing intelligente.

«Nous devons stimuler et orienter le touriste algérien d’aller vers les différentes destinations qui sont d’une beauté extraordinaire. Il ne faut pas rester les bras croisés et attendre l’arrivée des touristes étrangers», a estimé un des participants.

Ils assurent d’ailleurs que ce n’est pas par manque de paysages ou bien de capacités d’hébergement que l’Algérien préfère l’étranger, mais plusieurs facteurs poussent les gens à se diriger vers les pays voisins, notamment la Tunisie.

En effet, le rapport qualité du service-prix, le manque de professionnalisme de certaines agences touristiques et surtout le manque de civisme et du respect des citoyens ont été les principales raisons de ce choix.

M. Abdelhamid Terghini, directeur de l’aménagement touristique et de la préservation du foncier touristique au ministère du Tourisme, a insisté sur la volonté des pouvoirs publics de parachever la stratégie mise en place pour la relance de l’activité touristique.

Selon lui, la stratégie du développement à l’horizon 2030 comprend 5 axes : la promotion de l’image de notre pays à travers la promotion du tourisme local, la modernisation des infrastructures, l’encouragement de l’investissement dans le secteur, le renforcement du partenariat entre le privé et le public, et la mobilisation des moyens financiers et humains, pour mettre en œuvre cette stratégie. Poursuivant ses propos, M. Terghini a révélé que des incitations fiscales et bancaires et autres avantages ont été octroyés aux investisseurs, dans le cadre de l’Agence nationale de développement des investissements (ANDI), ajoutant que l’État a agréé, depuis 2008, plus de 2.000 projets hôteliers privés générant environ 262.000 lits. «Près de 1.000 projets sont en cours de réalisation, dont environ une centaine réceptionnée (10.000 lits) par an et en phase d’exploitation», a-t-il noté.

Il assure d’ailleurs que «l’État continuera à accompagner les investisseurs privés, et que beaucoup de facilitations ont été accordées à ces derniers, notamment s’agissant du foncier touristique, en dégageant pas moins de 225 Zones d’expansion touristique (ZET)».

Le même responsable a révélé aussi que l’objectif à l’horizon 2030 est de réaliser 200.000 lits pour accueillir 10 à 11 millions de touristes. «Actuellement, notre pays compte pas moins de 1.300 établissements hôteliers, d’une capacité totale de 112.000 lits», a-ti-l dit.

De son côté, le directeur général de RH International-Communication, M. Rachid Hessas, a insisté sur l’aspect de la formation du personnel. «C’est la base de tout. Sans elle, on ne peut offrir une prestation de service de qualité, et c’est ce qui fait défaut aujourd’hui dans certains établissements hôteliers», a-t-il dit.

Par ailleurs, les participants à cette journée ont insisté sur le rôle «important» des autorités et des élus locaux dans le processus de promotion des monuments touristiques dans nos régions.

Sarah A. Benali Cherif