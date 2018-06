Culture environnementale : Sensibiliser la société

La ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, a insisté, mardi à Relizane, sur la nécessité de faire de l’environnement, «une ressource économique et d’investissement».

Animant un point de presse, en marge de sa visite de travail dans la wilaya de Relizane, la ministre a souligné qu’«il est nécessaire et de notre devoir de relancer le secteur de l’environnement, pour en faire une terre fertile à plusieurs investissements».

Mme Zerouati a valorisé le rôle efficace de la société civile et du mouvement associatif dans cette équation écologique, ainsi que celui du citoyen dans l'instauration d'une culture environnementale, par la sensibilisation de la société au volontariat dans le domaine environnemental.

Par ailleurs, la ministre a fait part de la suppression de plus de 2.000 décharges anarchiques à travers le pays, durant les dernières années, soulignant que l’Algérie adopte un plan «maîtrisé» de lutte contre la pollution.

En outre, Mme Zerouati a insisté sur l’exploitation des énergies renouvelables, surtout l’énergie solaire, eu égard à l’importance accrue de cette source à réaliser un développement durable.

La ministre a présidé, lors de sa visite, l’ouverture d’une journée d’étude à la maison de la Culture de Relizane sur la préservation de l’environnement, organisée par la direction du secteur.

Elle a aussi inauguré un centre d’enfouissement technique de déchets à Oued Rhiou, qui s’étend sur une superficie de 10,5 hectares pour un coût de plus de 350 millions DA. Ce CET prend en charge les déchets domestiques des communes de Oued Rhiou, Merdja Sidi Abed, Ouarizane, Lahlaf, Jdiouia, ElHamri et Ouled Sidi El Mihoub. Le CET d’Oued Rhiou a une capacité de traitement d'un volume de 30.000 tonnes/par an de déchets domestiques, selon les explications fournies.

Par ailleurs, Fatma-Zohra Zerouati a donné le coup d’envoi des opérations pour le tri sélectif des déchets au niveau de la cité de 2.000 logements AADL à Relizane et pour le reboisement dans plusieurs régions de la wilaya.