Grand angle : Le «confort» de la guerre

Les pourparlers de paix entre les frères ennemis de la jeune république du soudan du sud prêtent-ils à espoir ? À ce stade des négociations qui ont débutées à Khartoum, rien ne permet de le confirmer. Entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar les rounds de négociations s’enchainent et se ressemblent. Les revirements de dernière minute sont légions au point ou même la communauté internationale ne croit plus au miracle. Plus de dix accords de cessez-le-feu ont été signés entre les deux hommes depuis 2013, année du début du conflit qui ravage le pays, et aucun n’a été respecté. Ces pourparlers font suite au sommet des Etats d'Afrique de l'Est à Addis Abeba, alors que l'ONU a donné jusqu'à fin juin aux deux parties du conflit pour arriver à «un accord politique viable», en brandissant la menace de sanctions. L'Union africaine a invité les deux dirigeants rivaux à parvenir à un «réel accord». Les pourparlers devaient porter sur les principaux problèmes qui divisent les deux rivaux sud-soudanais sur les questions de gouvernance et de sécurité. Une des priorités des négociations a été aussi la réhabilitation de l'économie sud-soudanaise, notamment par le biais d'arrangements bilatéraux entre le Soudan et le Soudan du Sud. Khartoum a réitéré son soutien à toute initiative permettant de mettre fin à la crise au Soudan du Sud. Si les informations parvenues de la capitale soudanaise font état d’avancées louables, les réticences n’ont pas tardé à faire surface. Alors que les responsables soudanais annonçaient, à grande pompe, la signature d’un accord entre les deux hommes fort de Juba hier matin, le porte-parole de M. Machar a précisé, toutefois, que cet aboutissement dépendra «de la façon dont progressent les négociations». M. Machar a demandé 48 heures pour informer tous les groupes d'opposition au sujet de l’évolution des négociations. En mai dernier, Washington a piqué une colère contre les deux protagonistes les accusant d’être un obstacle à la paix. La Maison Blanche avait même menacé de revoir son programme d’aide à la baisse, et en des termes virulents accusaient les deux dirigeants sud soudanais de «manquer de volonté à donner corps à leurs engagements à mettre fin à la guerre civile». Une chose est sûre. Plus le conflit perdure plus la situation deviendra de plus en plus complexe. D’autres groupes rebelles se forment rendant la situation sur le terrain plus opaque. Dans certaines parties du Soudan du Sud, le conflit politique d’origine s’imbrique avec des conflits locaux avec comme enjeux l’argent du pétrole…et c’est là le

«confort» de la guerre.

M.T.