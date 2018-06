Décolonisation du Sahara Occidental : L’Espagne appelée à assumer ses responsabilités

Les participants à la Conférence internationale sur le Sahara occidental, abritée à Genève (Suisse), ont appelé l’Espagne à assumer ses responsabilités vis-à-vis de la question de la décolonisation du Sahara occidental et à mettre fin aux souffrances de son peuple qui perdurent depuis plus de 40 ans.

Abritée par le Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies à Genève sous le thème "La décolonisation du Sahara occidental et la responsabilité de l’administration espagnole», la conférence a vu la participation d’un grand nombre de personnalités politiques et d'experts en droit et en droits de l’homme venant des cinq continents. Cette conférence a été animée par le professeur à l’Université d’Oviedo (Espagne), Javier Gonzalez Vega, le président de

l’«Independant Diplomat», Carne Ross, l’avocate espagnole, Inès Miranda, de l’Association internationale des juristes pour le Sahara occidental et un professeur en droit international et ancien expert indépendant dans le droit à l’autodétermination, a indiqué l’Agence de presse sahraouie (SPS).

Lors de cette conférence, les intervenants ont mis en exergue le contexte historique et les fondements juridiques de la cause sahraouie ainsi que les principales résolutions onusiennes pertinentes, notamment celle de l’Assemblée générale de l’ONU. Ils ont également abordé, d’une façon détaillée, le principe du droit à l’autodétermination. Les intervenants ont insisté, lors du débat, sur la nécessité d'agir de toute urgence pour faire pression sur l'Espagne afin de l'amener à assumer ses responsabilités à l'égard de la question de la décolonisation du Sahara occidental et à mettre fin aux souffrances de son peuple qui perdurent depuis plus de 40 ans. Ils ont rappelé la tentative des autorités d'occupation marocaines d'occulter ce droit légitime en semant des mensonges avec l'aide de «lobbies spécialisés». Pour les intervenants, l'entière responsabilité incombe à l'Espagne qui, au lieu d'organiser un référendum d'autodétermination pour le peuple du Sahara occidental avant son retrait, a conclu un marché avec le Maroc et la Mauritanie en signant l'accord illégal de Madrid par lequel elle (l'Espagne) a divisé le territoire sahraoui entre les deux parties.

Un comportement qualifié par les participants de «violation flagrante des règles du Droit international et des résolutions pertinentes» qui fait du Sahara occidental un territoire sous occupation étrangère avec la complicité de l'Espagne. Inscrit depuis 1966 sur la liste des territoires non autonomes, et donc éligible à l'application de la résolution 1514 de l'Assemblée générale de l'ONU portant Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux, le Sahara occidental est la dernière colonie en Afrique, occupé depuis 1975 par le Maroc avec le soutien de la France.

Brahim Ghali

« Les entretiens avec Kohler étaient sincères »

Le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a affirmé mardi dernier au siège de la présidence sahraouie à Chahid el Hafedh, aux camps des réfugiés sahraouis, que ses entretiens avec l'envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU pour le Sahara Occidental, Horst Kohler étaient «sincères» concernant l'application de la recommandation du Conseil de sécurité émise en avril dernier. Dans une déclaration à la presse au terme de ses entretiens avec M. Kohler, le président sahraoui a souligné que les entretiens étaient «sincères» notamment en ce qui concerne l'application de la recommandation du Conseil de sécurité émise à la fin avril dernier portant sur la nécessité de relancer les négociations entre les parties au conflit, le Front Polisario et le Maroc. «La relance des négociations permettra de préparer la voie à l'accès du peuple sahraoui à son droit à l'autodétermination», a-t-il ajouté, précisant que les entretiens avec M. Kohler étaient une occasion propice pour évoquer les différents «obstacles ayant entraver l'application des décisions onusiennes relatives à la question sahraouie et examiner les meilleurs moyens de leur application».