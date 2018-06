Les algériens et les vacances : À chacun sa destination…

Le mois de Ramadhan terminé, les Algériens passent à autre chose. C’est le temps des congés et des vacances. Mais comment s'y prennent-ils pour les organiser et quel budget consacrent-t-ils pour ce que d’aucuns considèrent comme une pause vitale pour se requinquer avant une prochaine rentrée sociale.



Pour répondre à ces interrogations on avons pris les avis de plusieurs citoyens et agences de voyage de la capitale avec, pour fond de toile, cette question qui se pose à chaque nouvelle saison estivale : où les passer ? Au fil de nos entretiens on aura vite fait de comprendre que nos interlocuteurs sont partagés. Il y en a qui préfèrent passer leur vacances d’été sur les côtes algériennes, comme nous l’indique Samir : «Je viens de prendre ma retraite, avant je n’avais pas le temps de découvrir l’Algérie, j’emmenais mes enfants juste sur les plages à coté, mais maintenant j’ai tout mon temps pour accompagner ma femme et mes petits-enfants.»

D’autres par contre, passer ses vacances au pays est un choix imposé. Avec la hausse des devises et les tarifs élevés pratiqués par les hôtels durant la haute saison touristique (juillet-août), les petites bourses ne peuvent se permettre des vacances à l’étranger. Et même chez nos voisins les

Tunisiens réputés pourtant pour être les plus compétitifs, c’est loin d’être acquis pour tous... «On est une famille de 4 personnes, seul mon mari travaille, on s’est permis une fois des vacances en Tunisie, chose qu’on peut pas faire chaque année» souligne Naima. Mais, dans l’ensemble, la destination Tunisie reste la plus abordable. En témoigne ce père de famille rencontré dans une agence de voyage située à la rue Didouche Mourad, M. Omar qui estime que passer des vacances en Tunisie revient moins chère qu’en Algérie ajoutant à cela, la qualité des prestations et les conditions qui sont largement meilleures. «J’ai économisé tout au long de l’année avec ma femme pour offrir de belles vacances à nos enfants dans la sérénité et la tranquillité, une chose que je ne pourrai jamais faire en Algérie», explique t-il.

Des destinations prisées par rapport à d’autres !



Des agences de voyages nous confirment qu’encore cette année, la Tunisie vient en tête des destinations prisées par les Algériens, un pays voisin qu’on peut joindre par route et sans visa.

«C’est une destination de masse et le rapport qualité/prix est bon. On a des clients habitués qui viennent, plusieurs années consécutives, réserver pour la Tunisie,» explique le chef d’agence. Pourtant, selon d’autres agences de voyages consultées, la qualité des prestations en Tunisie a baissé par rapport aux années précédentes car les prix ont baissé aussi. N’empêche que la Tunisie reste en tête pour les budgets limités et les gens qui n’ont pas de visa. Suivent la Turquie et l’Egypte dont les consulats délivrent plus facilement ce fameux sésame qui ouvrent les cieux d’autres pays. Pour la Turquie, les compagnies aériennes proposent des vols directs vers la station balnéaire de Antalaya, en plus des vols combinés Istanbul-Antalya existant déjà. Des billets d’avion qu’on peut acheter à partir de

47.463 DA selon la compagnie et la saison. Pour ce qui de l’Egypte c’est la célébrissime station balnéaire Sharm El cheikh qui a la côte. Cette destination très demandée est devenue accessible grâce aux nombreuses formules proposées par les agences. À titre d’exemple un séjour de 10 jours et 9 nuitées est proposé par l’agence Rahnia tour à 119 000 da par personne adulte et en all inclusive dans un hôtel 5 étoiles. À ce tarif, qui prend en charge la billetterie et le transfert vers les hôtels il y a lieu d’ajouter les 7.000 da des frais de visa dont se charge l’agence qui s’occupe de toutes les formalités. Ce séjour comprend les excursions tant à Sharm El Sheik qu’au Caire et les visites guidées, l’une aux Pyramides et l’autre au musée du Caire au programme. Dans la capitale égyptienne les touristes algériens seront hébergés dans un hôtel

4 étoiles. D’autres destinations figurent aussi dans les carnets des

Algériens. Outre l’Espagne, d’autres nouvelles destinations s’ajoutent à la liste proposée par les agences. Il s’agit de la Grèce, de Malte, du Portugal et de la Croatie. Mais s’y rendre demeure compliqué car ces destinations demeurent tributaires de l’obtention du visa. Cependant la difficulté imposée par les consulats ne décourage pas les Algériens



Des avis mitigés



«Ils sont nombreux ceux qui viennent chercher des séjours dans ces pays, notamment, les jeunes qui veulent découvrir et s’évader» indique une employé d’agence de voyage.

Kamel, la trentaine à peine, en fait parti. Il a déserté le tourisme local car il estime que les prix sont excessivement chers par rapport à la qualité de service. «Pour les mêmes tarifs on peut avoir des prestations nettement meilleures à l’étranger. Le choix en hébergement n’est pas très large dans notre pays, on a soit des hôtels de très mauvaises qualités, soit des hôtels de cinq étoiles», explique t-il.

En effet, elles sont nombreuses les personnes rencontrées qui déplorent le fait de partir à l’étranger pour passer les vacances alors que notre pays dispose d’un vaste territoire riche. Pour rappel l’Algérie dispose actuellement de 1.900 projets et les capacités nationales sont de 110.000 lits, et atteindront probablement en 2023 les 250.000 lits. Sur le plan des capacité en matière de qualité, d’organisation et de programme, le pays peut y faire face largement. Les hôtels aujourd’hui ne sont pas fonctionnels dans la totalité. Ils ne disposent pas des commodités nécessaires pour pouvoir les classer. Nos voisins nous dépassent avec 248.000 lits chez les Marocains, 167.000 lits pour les Tunisiens et les égyptiens avec 270.000 lits.

D’ici 2021, l’Algérie aura les capacités de recevoir 2 à 4 millions de touristes. Sauf que la majorité des hôtels actuellement sont urbains et d’affaires, peu d’investisseurs ont investi dans le balnéaire car ils estiment qu’ils ne peuvent travailler que trois mois dans l’année.

Alors rester en Algérie ou s’envoler à l’étranger pour ses vacances 2018. À chacun ses plans et ses préférences. La bourse faisant la différence…

Wassila Benhamed