L’artisanat touareg à l’Institut Cervantès

Baptisée «Artisanat touareg et m’zab», cette exposition qu’abrite le siège de l’Institut Cervantès d’Alger jusqu’au 11 juillet prochain, est initiée par l’ambassade d’Espagne en Algérie et l’Institut Cervantès d’Alger, en collaboration avec Tiny Tours.

En effet, l’institut Cervantès d’Alger continue d’honorer l’artisanat algérien. Après l’exposition d’artisanat de la Casbah d’Alger, un artisanat qui se développe dans le contexte urbain, on sort des murs de la ville d’Alger, place aux travaux des peuples Touareg et du Mzab, des régions de Ghardaïa, Touggourt et Tamanrasset. Cette exposition de quinze jours, qui a été inaugurée mardi dernier, a pour objectif de mettre en avant les travaux artisanaux du Sud algérien et ainsi faire découvrir ce savoir-faire transmis de génération en génération depuis plusieurs décennies, particulièrement chez les enfants du Mzab et des Touaregs. Ces expositions ont permis de mettre en avant les similitudes entre l’artisanat algérien et espagnol et aussi d’échanger les expériences entre l’Algérie et l’Espagne.

S. O.