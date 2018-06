Ouverture aujourd’hui du Festival international des films d'écoles : L’éducation à la paix

La deuxième édition du Festival international des films d'écoles (Festimaj) s'ouvrira demain jeudi à la cinémathèque de la ville de Tizi-Ouzou, a-t-on appris mercredi auprès des organisateurs de la manifestation. Initiée par une agence faisant dans l'évènementiel "Epsilon Communication" en collaboration avec le réalisateur Arab Yazid, membre du jury international du Festival, cette deuxième édition (d’une journée) se déroulera en l'absence de productions locales. "Malheureusement, pour cette édition, il n'y aura pas de participation nationale pour cause de changements intervenus dans l'organisation et du retard pris dans la préparation de la manifestation", a explique Faroudja Metref, directrice d'Epsilon Communication, soulignant que "l'intérêt de cette édition est de formaliser le rapport avec la direction du Festival en vue des futures éditions". Des productions de courtes durées, œuvres de réalisateurs représentant 32 pays, s'adressant à un public juvénile de différents niveaux, maternelle, élémentaire, collégiens et lycéens, sont inscrites au programme de cette manifestation, dont le thème central retenu est "l’éducation à la paix". "C’est un thème qui donne un souffle porteur d’espoir et reflète les préoccupations des enfants et des jeunes quelle que soit leur nationalité. En sensibilisant les enfants et les jeunes à ces thématiques de société, ils deviendront, nous l’espérons, des citoyens responsables et engagés", ont soutenu les organisateurs. D’autres problématiques d’actualité, à l’exemple de l’environnement et la santé sont également inscrites au programme de ce festival dont la première édition en Algérie, a été organisée en juin 2013 à Tizi-Ouzou.