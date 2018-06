Comédie musicale et danse contemporaine à l’opéra d’Alger

Comédie musicale et danse contemporaine étaient au rendez-vous, dans la soirée du mardi dernier, et ce au niveau de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh. Ce spectacle, organisé par l’Académie des arts de la scène Profil, a été présenté par les élèves de cette académie qui a dix-huit ans d’existence.

Baptisé Sherazade, ce spectacle était haut en talents des élèves de l’académie à la compagnie professionnelle. Pas moins de cent vingt élèves de cette académie ont participé à cette comédie musicale et danse contemporaine offrant aux présents de l’opéra une mosaïque de neuf tableaux artistiques de haut niveau. Ainsi le spectacle a été ouvert par une chorale d’une trentaine d’élèves trisomiques qui ont interprété «Ahlan wa sahlan», «Qom tara» et «Comme un enfant». Le second tableau baptisé «différent comme tout le monde » a envoûté les présents de l’opéra d’Alger, composé majoritairement de parents et des familles d’élèves participants au spectacle.

Ce spectacle montre l’insertion des enfants trisomiques et autistes dans le monde des enfants non handicapés… une manière de dire que l’art casse tout les obstacles et fait, entre autres, des miracles. Cela dit, la musique peut faciliter l'acquisition de certains apprentissages difficiles pour ces jeunes enfants qui éprouvent un grand bonheur dans la pratique musicale. La soirée a continué dans la musique avec la petite Asma, qui était accompagnée de deux musiciens, et qui a interprété en solo deux titres en langue turque dont la chanson «Ya lili» du rappeur tunisien Balti. Avec la direction artistique de Faiza Maameri, le spectacle de musique Sherazad, qui a duré plus de cinquante minutes, a marqué le public qui immortalisait l’instant à l’aide de ses smartphones.

Le spectacle de Sherazad a été ouvert par une vingtaine de niveaux éveil de l’académie sous les rythmes de «La Danse des petits cygnes», pour être succédées de plus d’une vingtaine de danseuses qui ont exécuté «Le Lac des Cygnes» de Tchaïkovsky.

Cette soirée a été marquée par d’autres spectacles, entre autres création contemporaine, avant- première du clip «Eléments», création contemporaine «Souffles» et une chorégraphie gymnastique artistique «Sur un air de Rubans», pour finir en beauté avec hip-hop «Girl Power» et «identité».

Sihem Oubraham