Prétendues maltraitances de migrants subsahariens : La LADDH rejette les accusations

Suite aux graves accusations portées à l’Algérie et selon lesquelles plus de 13.000 migrants subsahariens ont été abandonnés dans le désert, au cours des 14 derniers mois, la LADDH a tenu à réagir à ce qu’elle qualifie d’allégations sans fondement.

Citant l’enquête publiée par l’agence de presse américaine, Associated Press (AP), la Ligue algérienne de défense des droits de l’homme (LADDH) s’est dit à ce sujet étonnée du contenu de l’article de presse en question, et a indiqué dans un communiqué de presse que ce dernier est tout sauf «innocent».

«Il n’y a aucune objectivité, encore moins de crédibilité dans cette enquête qui rapporte des informations erronées, loin de la réalité», affirme la LADDH, par la voix du président de son bureau national, Houari Keddour. Ce dernier assure que le travail effectué par l’agence de presse américaine ne s’est pas basé sur des critères objectifs et ne se réfère pas à des informations «précises» et «justes», et souligne que ce rapport ne contient pas de preuves matérielles et concrètes.

«Si au moins le journaliste auteur de cette prétendue enquête est sorti sur le terrain et s’est rendu au cœur du désert pour vérifier la véracité de ces informations qu’il dit avoir arrachées auprès de migrants témoins», regrette la Ligue algérienne de défense des droits de l’homme, qui estime que ces accusations sonnent comme du «chantage» et une «forme de pression» sur notre pays, pour des desseins inavoués.

«Ils veulent, par cette manière, faire pression pour que l’Algérie accepte d’abriter sur ses terres des bases militaires et de conclure des conventions avec l'Union européenne sur les réfugiés clandestins, en vue d’accueillir ces derniers sur notre territoire, comme ils l’ont fait, il y a deux ans, avec la Turquie», accuse tout bonnement la LADDH. Il faut rappeler que l’Algérie a toujours rejeté ces accusations liées à la gestion de la question des migrants subsahariens, il est vrai de plus en plus légion ces derniers mois, et provenant généralement d’organisation non gouvernementales (ONG), et dénoncé des campagnes de «dénigrement» et «malveillantes» ayant pour objectif de «ternir» l’image de notre pays et de «porter atteinte» à son image et à ses rapports avec ses voisins du Sud.

Que ce soit le gouvernement, via le porte-parole du ministère des Affaires étrangères ou la société civile, à travers les déclarations de la présidente du Croissant-Rouge algérien, l’Algérie assure à chaque fois «qu’elle n’a jamais failli» à ses obligations internationales en matière de solidarité, d’accueil et d’hospitalité envers les migrants subsahariens.

S. A. M.