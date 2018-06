Sortie de la 45e promotion des officiers ingénieurs de l’école militaire polytechnique

Une cérémonie de sortie de la 45e promotion des officiers ingénieurs et de la 3e promotion de cycle de formation complémentaire en master a été organisée, hier à l'École militaire polytechnique Taleb-Abderahmane, de Bordj El-Bahri (ex-EMP).

Présidée par le commandant de la 1re Région militaire, le général major Habib Chentouf, cette cérémonie a été rehaussée par la présence d'officiers supérieurs de l'Armée nationale populaire (ANP), des collectivités locales et les familles des nouveaux diplômés.

La nouvelle promotion des officiers ingénieurs, qui ont accompli une formation dans les spécialités de génie informatique, génie électrique, génie mécanique et génie-chimique, a été baptisée au nom du martyr Ali Baroudi.

Dans son allocution prononcée à cette occasion, le général, Salim Grid, directeur de l'École, a affirmé que les promotions sortantes «ont reçu une formation de haut niveau dans les domaines militaire et scientifique, théorique et pratique, formant une élite au service de la nation. Nous assistons aujourd'hui à la distinction d'une élite capable d'assumer pleinement ses responsabilités sur la base de la formation militaire et scientifique acquise», a-t-il soutenu.

Le directeur de l’École a, dans son intervention, fait savoir que les changements et les mutations qui s’opèrent dans le monde, en général, et l’Afrique, en particulier, et leurs retombées sur la sécurité de nos frontières, d’une part, et la pénible période qu’à connue l’Algérie en fin du dernier siècle, d’autre part, ont fait de notre pays, un leader en matière de lutte antiterroriste et le crime organisé.

Ces changements, dit le général Grid, ont incité le Haut commandement de l'Armée nationale populaire (ANP), à sa tête Ahmed Gaïd Salah, le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l'ANP, à hisser le niveau, pour l’adapter aux exigences de formation de qualité capable de s’adapter aux évolutions que connaît le monde actuellement et aux nouveau défis auxquels fait face l’Algérie.

«Je suis convaincu que vous allez suivre le chemin de vos prédécesseurs, et ce grâce aux compétences et aux qualifications acquises au sein de l’école», s’est-il adressé aux diplômés des novelles promotions, les appelants à faire preuve de discipline, de sérieux et de dévouement dans l'accomplissement de leur devoir. Après le passage en revue des promotions sortantes, les élèves officiers ont prêté serment avant la remise des grades et diplômes aux majors des différentes promotions, puis la passation de l'emblème national à la promotion suivante.

Le Commandant de la 1re Région militaire a, par ailleurs, remis des cadeaux symboliques à la famille du martyr Ali Baroudi, dont la 45e promotion porte le nom.

Né le 15 septembre 1896, dans la commune de Boudouaou, wilaya de Boumerdès, le martyr Ali Baroudi a rejoint les rangs de l'Armée de libération nationale en 1956, dans la région de Sidi Moussa, où il a été désigné responsable de ce centre.

Il a milité pour la cause nationale et la libération de l’Algérie, en sensibilisant la population à la nécessité de soutenir la glorieuse guerre de Révolution. Il est tombé au champ d'honneur, le 13 décembre 1958 à Sidi Moussa.

Kamélia Hadjib