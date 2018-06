Skikda et Ain Defla

Destruction d'une casemate et d'une bombe artisanale



«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de fouille et de ratissage, des détachements de l'Armée nationale populaire ont découvert et détruit, lundi, une casemate pour terroristes contenant des effets de couchage à Ain Zouit, wilaya de Skikda (5e Région militaire). D'autre part, une bombe de confection artisanale a été détruite à Ain Defla (1ère RM)». En outre, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, «a saisi, à Tlemcen (2e RM) une grande quantité de kif traité s'élevant à 2,57 quintaux», tandis que d'autres détachements de l'ANP «ont arrêté à In Guezzam (6e RM) et Tindouf (3e RM), 6 contrebandiers et saisi 2,5 tonnes de denrées alimentaire, 550 litres de carburant, trois véhicules tout-terrain, 12 motocyclettes et 5 détecteurs de métaux». Par ailleurs, des gardes-côtes «ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de 2 personnes, à bord d'une embarcation artisanale, à Annaba (5e RM)», tandis que 33 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen (2e RM)».



Tamanrasset

Reddition de trois terroristes



Trois terroristes se sont rendus aux autorités militaires à Tamanrasset en 6e Région militaire. Il s'agit des dénommés «‘M'hamdi Boubakr», dit «Abou Ahmed» qui a rallié les groupes terroristes en 2010, «Ben Arouba Ennasser», dit «Abou Moussa» qui a rallié les groupes terroristes en 2014, et «Ghedir Echikh», dit «Abou Omar» qui a rallié les groupes terroristes en 2016. «L'opération a permis, également, de récupérer deux pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un fusil à lunette et cinq chargeurs garnis». «Ces résultats de qualité réitèrent la détermination de toutes les composantes de l'ANP notamment les unités chargées de la lutte antiterroriste, à assainir notre pays des groupuscules terroristes», souligne la même source.