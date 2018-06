Annaba : Portes ouvertes sur la gendarmerie nationale

Les familles des deux victimes du crash de l’avion militaire, survenu à Boufarik en avril dernier, ont été honorées, avant-hier à Annaba, en marge de la cérémonie d’inauguration des portes ouvertes sur la gendarmerie nationale. Il s’agit des martyrs du devoir national Abderraouf Farouki et Sohib Koli. Quatre employés de l’entreprise publique de nettoiement ont été également récompensés. Les portes ouvertes sur les missions et activités de la gendarmerie nationale ont été inaugurées au palais de la culture Mohamed-Boudiaf en présence des autorités militaires et civiles, à leur tête le wali, Mohamed Salamani, en présence d’ un public nombreux. Dans son intervention, le commandant du groupement territorial de la Gendarmerie nationale d’Annaba, le colonel Tarek Touati, a rendu hommage à la presse nationale pour sa contribution dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Cette manifestation vise, a expliqué la responsable de la cellule de communication au niveau du groupement territorial de la Gendarmerie nationale d’Annaba, le lieutenant Rachida Aïb, à rapprocher ce corps constitué du large public. Des exercices relatifs aux techniques d’arrestation et d’intervention ont marqué l’ouverture de ces journées. Des exhibitions d’arts martiaux ont marqué également cette cérémonie au grand bonheur du public. Les techniques de détection d’armes et de drogue par l’utilisation des chiens renifleurs ont émerveillé l’assistance. Ces journées comportent une douzaine de stands et ateliers consacrés aux moyens et équipements utilisés dans l’accomplissement des missions, notamment la lutte contre le crime organisé. La quasi-totalité de l’effectif du groupement territorial d’Annaba était disponible pour expliquer aux visiteurs le rôle de ce corps constitué dans la protection des biens et des personnes et le recrutement notamment, a fait savoir le lieutenant Rachida Aïb. Cette dernière a annoncé que la brigade d’investigation cynophile est dotée de quatre chiens de détection, précisant qu’elle a été renforcée par trois autres chiens renifleurs à l’occasion de l’ouverture de la saison estivale. Ces journées se poursuivront jusqu’à aujourd’hui.

B. Guetmi