M. Gaïd salah à la 2e région militaire (oran) : Amélioration réelle du niveau de l’ANP

Lutte antiterroriste et sécurisation des frontières : Des résultats positifs



Le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, a salué mardi, lors de sa visite de travail et d'inspection dans la 2e Région militaire à Oran, les opérations de «qualité» que mènent les unités de l’ANP et les résultats atteints dans la lutte contre le terrorisme et en matière de protection des frontières du pays.

«Je me dois en cette honorable occasion de saluer les opérations de qualité, qui viennent s’ajouter à la série des résultats positifs réalisés par nos unités sur le terrain, le long des frontières terrestres de notre pays et ses eaux territoriales, qui ont mis en échec un grand nombre de tentatives d’intrusion, de contrebande et de crime organisé, comme il m’appartient de souligner que la mission de sécurisation des frontières est une responsabilité qui requiert le plus grand intérêt, la permanente vigilance et la disponibilité extrême, à même de garantir la protection intégrale de notre territoire national», a indiqué M. Gaïd Salah lors de la 2e journée de sa visite. «En effet, nous avons veillé au sein de l'ANP, ces dernières années, à accorder une importance absolue à la sécurisation de l’ensemble de nos frontières nationales, conformément à une stratégie complète et une approche intégrale, tracées par le Haut Commandement, en adéquation avec la vision clairvoyante de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale», a-t-il ajouté. Il s'agit d'une approche «parfaitement concrétisée sur le terrain grâce aux orientations et instructions que j’ai veillé constamment à donner aux responsables concernés par ce domaine sensible, lors des nombreuses visites que j’effectue aux différentes Régions militaires, compte tenu particulièrement de la situation instable de notre sous-région, resserrant ainsi l’étau en permanence sur les bandes criminelles et leur coupant tout approvisionnement, afin de prémunir notre pays de toute hostilité, qu’elle soit sécuritaire, sociale ou économique, et de défendre sa terre et son Peuple contre toutes les menaces multiformes et multidimensionnelles», a-t-il déclaré. Pour lui, «cette même voie que nos Forces navales ont empruntée, marquant de grands pas de développement, dans tous les domaines, et ce, depuis l’année 2005, veillant à fournir plus d’efforts et en permanence, à travers les unités des Garde-côtes, avec persévérance et détermination, notamment dans le sauvetage d’un grand nombre de jeunes, leur épargnant les conséquences et les dangers de l’émigration clandestine, outre les efforts fructueux consentis dans la protection de nos eaux territoriales sur les plans sécuritaire, social et économique contre tout dessein hostile. La grande quantité de cocaïne interceptée récemment est la meilleure preuve de l’efficience de ces efforts». Le général de corps d’Armée a tenu à adresser un message de «remerciement et de gratitude aux hommes qui veillent en permanence à défendre chaque parcelle de la terre d’Algérie, qui se tiennent debout en tout instant et à tout moment face aux menaces», réitérant l’appel de l’ANP «à ceux qui ont perdu la voie de la raison, à mettre fin à leurs actes criminels et à rejoindre leur peuple et leur pays». Il a salué «tous ces efforts consentis par les unités de l’ANP, aussi bien celles engagées dans la lutte antiterroriste, afin de garantir un climat de sécurité et de quiétude à nos concitoyens tout au long du mois de Ramadan et de l’Aïd El-Fitr, ou celles qui accomplissent de grands exploits, mobilisées le long des frontières terrestres de notre Pays et de ses eaux territoriales, afin de faire face aux multiples fléaux, entre terrorisme, criminalité organisée et autres». «Tout cela m’interpelle aujourd’hui pour adresser mes profondes expressions de remerciement et de gratitude aux différents commandements et personnels des unités qui veillent, jour et nuit, à déjouer ce genre de tentatives criminelles, avec sérieux et haut professionnalisme, et avec la rapidité requise, se conformant strictement et rigoureusement aux instructions et orientations du Haut Commandement», a-t-il poursuivi. Il a fait remarquer que «tous ces efforts fournis sur plus d’un niveau ont été couronnés par un bilan positif sur tous les échelons et ont prouvé, à tous, l’efficience et l’efficacité de l’approche adoptée, afin de réunir toutes les conditions de sécurité, de sérénité et de quiétude dans notre Pays», précisant qu'il s'agit d' «une approche qui a donné ses fruits, durant la dernière période, à travers des résultats considérables, notamment dans le domaine de la lutte antiterroriste, qui a enregistré une hausse du nombre de terroristes qui se sont rendus aux autorités militaires, mettant fin ainsi à leurs actes criminels». Il a, à ce propos, réitéré l'appel du Haut Commandement de l’ANP «à ceux ayant perdu leur voie pour entendre raison et rejoindre leurs familles, leur Peuple et leur Nation».



Rehausser les capacités opérationnelles





M. Gaïd Salah a supervisé un exercice démonstratif avec munitions réelles «Sakhr-2018», intitulé «La Brigade de l’infanterie motorisée en défensive», et ce, au niveau du champ de tirs et de manœuvres de la Région, dont l’exécution vient couronner l’année de préparation au combat 2017-2018. Il a également inspecté les unités de la Brigade et les autres unités participantes, avant de tenir, ensuite, une rencontre avec les éléments de ces unités, les félicitant «pour les grands efforts consentis tout au long de l’année, particulièrement lors de la préparation et l’exécution de cet exercice couronné par un total succès». Il a souligné, lors de son allocution suivie par l’ensemble des personnels de la Région via visioconférence, que «le développement et l’amélioration réelle du niveau nécessitent d’accorder davantage d’intérêt à la préparation et à l’exécution d’exercices tactiques à tous les niveaux». «Le développement et l’amélioration palpables du niveau nécessitent de conférer une importance majeure, année après année, à la préparation des exercices d’évaluation de différents niveaux et à tous les plans», a-t-il dit. «Tels sont les bilans des actions et des efforts que nous souhaitons avoir à l’issue de chaque année d’instruction, à travers les résultats favorables de ces exercices d’évaluation sur le terrain», a-t-il relevé, estimant que ce sont des bilans «qui méritent d’être valorisés, car ils sont le fruit de moult efforts laborieux, fournis année après année, et dont les résultats constituent d’autres étapes dans le parcours soutenu et de qualité que l’ANP, digne héritière de l’Armée de Libération Nationale, continue d’accomplir». Le général de corps d'Armée a indiqué que «cet exercice tactique vient couronner l’année de préparation au combat 2017-2018». «Ce genre d’exercices d’évaluation a pour objectif, plus particulièrement, de s’enquérir de la disponibilité opérationnelle du corps de bataille de l’ANP, d’évaluer ses potentiels et d’œuvrer, dans ce sens, à réunir tous les facteurs pour renforcer leurs fondements de la façon la plus adéquate», a-t-il expliqué. Il a noté que cet exercice, exécuté par la 36e Brigade d’infanterie motorisée, s’inscrit dans le cadre de «l’intérêt particulier que nous conférons à ces efforts d’instruction sur le terrain, qui devraient apporter une autre valeur ajoutée dans le domaine de l’optimisation des connaissances des états-majors dans l’élaboration, l’organisation, la planification et la concrétisation de ces exercices et de les aguerrir avec un climat de combat réel». «Cet exercice permet la valorisation des expériences des chefs en matière de maîtrise des unités et des unités organiques, lors des actions de combat et aussi dans l’aboutissement à l’harmonie et à l’interopérabilité entre les unités et les unités organiques dans toutes les étapes du déroulement de l’exercice», a-t-il souligné, ajoutant que «tout cela permettra, donc, d’évaluer le niveau de l’état-prêt de ces unités et leurs capacités à accomplir leurs missions». L'exercice a été exécuté par des unités organiques relevant de la 36e Brigade d’infanterie motorisée appuyées par des unités des Forces terrestres et des Forces aériennes comprenant des hélicoptères d'appui feu et d’avions de chasse. Au niveau du champ de tirs et de manœuvres, et en compagnie du général-major Saïd Bey, commandant de la 2e Région militaire, le général de corps d’Armée a suivi une présentation donnée par le commandant de la 36e Brigade d’infanterie motorisée, portant sur l’idée générale de l’exercice qui consiste en l’accomplissement, par les unités organiques de la 36e Brigade d’infanterie motorisée et les autres unités participantes, depuis la position de défensive, de la mission de repousser l’attaque ennemie en employant tous les moyens et de développer, ensuite, une contre-offensive. Cet exercice vise à «rehausser» les capacités opérationnelles et la coopération entre les différents états-majors, ainsi qu’à «perfectionner» les Commandements et les états-majors à la préparation, la planification et la conduite des opérations face aux éventuelles menaces, indique le communiqué, ajoutant que le général de corps d'Armée a «minutieusement» suivi les actions de combat exécutées par les unités engagées. Ces actions ont été menées «avec professionnalisme durant toutes les phases, avec des niveaux tactique et opérationnel très satisfaisants, reflétant les grandes aptitudes au combat des équipages et des chefs d’unités à tous les niveaux, notamment la parfaite exploitation du terrain et l’excellente coordination entre les différentes unités participantes, démontrant également le degré de compétence des cadres quant à l’élaboration et la gestion des différentes actions de combat, des capacités des éléments à maîtriser l’emploi des différents systèmes d’armes et des équipements mis à disposition, ce qui a contribué à la réalisation de résultats très satisfaisants à travers la précision de tirs avec les différentes armes». La visite du général de corps d’Armée s’est poursuivie par l’inspection de la 8e Division blindée et l’inauguration d’une nouvelle caserne dédiée à l’une des unités de cette Division.