Jeux Méditerranéens de Tarragone

Les Verts ont montré un meilleur visage lors de leur seconde sortie face à la Bosnie. Les camarades de Kadri se sont imposés par le score net et sans bavures de 2 buts à 0. Après un début de match assez timide, les coéquipiers du gardien de but Maachou, ont carrément pris l'initiative du jeu à leur compte.

De nos envoyés spéciaux :

Rédha Maouche et Youcef Cheurfi



Evoluant dans une configuration tactique portée sur le jeu offensif (4-3-3), les Verts, qui n'avaient d'autre choix que de s'imposer dans cette partie pour espérer se qualifier pour le tour prochain, se sont procurés de réelles occasions de buts. A la demi-heure de jeu, Chaâbane s'infiltre dans la défense adverse, avant de voir son tir passer tout près du cadre. 37', à la limite de la surface de réparation, Kadri élimine Kurbegovic d'une jolie feinte de corps, avant d'enchaîner par un tir. Sa balle est passée à peine sur la transversale. Juste avant la pause citron, les Algériens manquent de très peu l'ouverture du score. Seul face au portier, Boutrif rate lamentablement. Le cuir revient dans les pieds de Chaâbane dont le tir est repoussé in-extrémis par le gardien. S'ensuit un cafouillage dans la surface. Boucif hérite du cuir, mais son tir est repoussé par le poteau. En seconde période, les Algériens sont passés à un schéma encore plus offensif (4-2-3-1) avec un bloc plus avancé. En mettant un peu plus de rythme, les poulains du duo Sebaa-Achiou ont beaucoup gêné les Bosniens. 55', Boutrif parvient à ouvrir la marque en profitant d'une erreur monumentale du portier Perkovic. Dans la foulée, Zorgane, d'un joli heading, a manqué de peu le second but. 63', le tir de Boucif passe tout près du cadre. Les joueurs bosniens, qui ont surtout favorisé le jeu de contres, ont par la suite repris les choses en main. 66', Almamovic se faufile dans la défense, mais sa balle passe à côté. 71', Sikanjic ne parvient pas à transformer le centre au point de penalty de son coéquipier Zilic. 73', Maachou se déploie pour écarter en corner le tir d'Almamovic. Les Bosniens prennent de plus en plus de risque pour tenter de revenir à la marque. Ils se font surprendre par le Onze algérien. 80', Zorgane conclut une belle action académique entamée avec Boutrif. Une victoire méritée, qui permet aux Verts de terminer deuxième de leur groupe et d'espérer une qualification en demi-finale en cas de meilleur goal-average (meilleur deuxième). «Nous avons dominé de bout en bout cette partie. En seconde période nous avons accéléré le jeu. Ce qui nous a permis de marquer deux buts. On aurait bien pu marquer plus, n'était l'excès de précipitation des joueurs, qui sont encore jeunes et manquent quand même d'expérience. Il faut savoir que c'est difficile de jouer sous une chaleur pareille. La programmation des matchs n'est pas bonne. Je pense que si nous avions joué en début de soirée, on aurait vu un meilleur niveau et un meilleur rendement des joueurs. J'ai eu à superviser les matchs des autres groupes. Je pense qu'à l'exception de l'Espagne, dont le niveau est largement supérieur, les autres sélections sont abordables», nous a déclaré Achiou à la fin de la partie.

Rédha Maouche

Tarek Maiza (Entraineur en chef de l'EN de Karaté)

«Satisfait de la prestation de nos athlètes»



Malgré tous les problèmes que vit la fédération de karaté depuis maintenant plus de trois ans, et sur lesquels je ne veux pas revenir, nos athlètes ont réalisé une performance intéressante. Remporter une médaille d'or et une autre en argent dans un concours aussi relevé n'est pas du tout négligeable. Je pense sincèrement qu'avec une bonne préparation, l'équipe aurait fait beaucoup mieux. Il faut savoir que nous avons fait le déplacement avec une équipe jeune qui manque d'expérience aussi. Cela dit, je suis satisfait de la prestation de mes athlètes. Je souhaite seulement que la fédération retrouve sa stabilité pour que les choses puissent retrouver leur cours normal. On a perdu beaucoup de temps. On doit se remettre au travail sérieusement pour que la discipline puisse retrouver sa place à l'échelle internationale, où nous sommes absents depuis deux années. Nos athlètes ont le talent et les capacités de réaliser de bonnes choses au niveau continental et mondial.»

propos recueillis par R. M.



Lutte gréco-romaine

Sid Azara et Boudjemline en argent



L' Algérien Adam Boudjemline a échoué de peu en finale du concours de lutte gréco-romaine, catégorie des moins de 97 kg. Il faut dire qu'il a eu affaire au champion du monde en titre, à savoir le Français Noumonvi Melonin.Cette finale très équilibrée et indécise s'est jouée sur des détailles. Le lutteur français de 35 ans, bien que gêné par la taille et la technique de son adversaire algérien, considéré comme le lutteur le plus doué de sa génération, a pu faire la différence grâce à son expérience. «J'ai été confronté en finale au champion du monde de la catégorie. Je n'ai pas à rougir de cette défaite.

Ça s'est joué sur des détailles. Je n'ai pas été dominé par mon adversaire. Le combat été très équilibré. J'ai perdu par 2-1. Je suis très satisfait de mon parcours, même si je voulais absolument glaner l'or. Surtout que ce n'est pas du tout ma catégorie. J'ai tiré dans un poids qui n'est pas le mien. D'habitude je suis engagé dans la catégorie des moins de 87 kg. Pour les jeux méditerranéens, je me suis inscrit dans la catégorie des moins de 97 kg. C'est une sacrée différence, quand même. Cela dit, il faut reconnaitre que la préparation effectuée à l'étranger durant le mois du Ramadhan m'a permis d'être à la hauteur. La preuve qu'avec une bonne préparation, on est capable de réaliser des exploits», nous a déclaré l'athlète à l'issue de son combat. Pour sa part, son coéquipier en équipe nationale, Sid Azara, s'est contenté de la médaille d'argent de la catégorie des moins de 87 kg (lutte gréco-romaine), après sa défaite en finale face au champion du monde en titre, le Turque Basar Metehan. Sid Azara s'est incliné face à un adversaire beaucoup plus expérimenté, après avoir réalisé un concours émoustillant. Lors de la phase éliminatoire, le lutteur algérien s'est imposé au premier tour face au vice-champion du monde, le Croate Huklek Ivan. En demi-finale, il a écarté le champion d'Europe en titre, en l'occurrence le Grecque Tsekeridis Dimitrios. «C'était un concours très relevé. Il y avait la présence de la crème mondiale de la lutte gréco-romaine. Remporter une médaille d'argent dans un tournoi de très haut niveau est un exploit considérable. J'ai échoué en finale face au champion du monde après avoir pris le dessus sur de redoutables adversaires dans les éliminatoires.

Personnellement, je suis très satisfait de ma prestation. A présent, je dois continuer de travailler pour préparer les championnats du monde qui auront lieu au mois d'octobre prochain à Budapest. J'espère être en forme pour réaliser un podium en Hongrie aussi.

R. M.

aviron

Sid Ali Boudina : « pour un podium »

Avec quel état d'esprit vous allez aborder la compétition ?

Franchement, je suis très content de retrouver l'ambiance des compétitions internationales avec notre sélection nationale. A l'image de tous mes camarades en équipe nationale, nous sommes très motivés. Nous avons hâte de débuter le concours. Sur le plan physique et psychologique, nous sommes au top pour réaliser une bonne participation. A ce titre, je dois souligner que ma bourse de préparation n'a pas été versée depuis les Jeux Olympiques de Rio. Ce qui a quelque peu perturbé ma préparation pour les différentes échéances et mon évolution. J'ai d'ailleurs sollicité le nouveau ministre de la jeunesse et des sports, en l'occurrence M. Hattab, qui était attentif à mes préoccupations et a promis de faire le nécessaire pour m'apporter son aide.



Comment s'est effectuée la préparation pour cet événement ?

Avant de rallier Tarragone, nous avons effectué notre dernier stage de préparation en Algérie, plus exactement au barrage de Bouharoun, dans la wilaya de Mila. Aussi, le fait de se déplacer en Espagne trois jours avant le début de la compétition est avantageux pour nous. Nous aurons ainsi tout le temps de nous acclimater et nous adapter aux conditions sur place et surtout au bassin où aura lieu la course.



Que pensez-vous du niveau de l'aviron aux JM ?

le niveau méditerranéen est très élevé. C'est un niveau mondial pratiquement. A l'image de la France, l'Italie ou encore l'Espagne et le Portugal, les meilleures nations se situent au niveau du bassin méditerranéen. Pour cette édition, ces nations vont concourir avec leur élite. Nous avons de sérieux candidats. En ce qui concerne ma spécialité, les rameurs Grecques, Slovènes et Croates sont aussi à prendre en considération, vu leurs potentiels.



Votre objectif pour ces jeux ?

Je suis venu à Tarragone pour réaliser un podium. Je suis ambitieux. Il y aura au total dix-huit athlètes engagés dans la course. Pour me qualifier en finale, je dois être au top physiquement le jour J et savoir gérer mes efforts pour la dernière ligne droite.



Quels sont vos rapports avec l'actuelle fédération, qui vous a, à un moment, écarté de la sélection ?

Je ne veux pas revenir ce qui s'est passé. Je peux seulement vous dire que les choses sont rentrées dans l'ordre après l'intervention du ministre de la jeunesse et des sports et le président du comité olympique. Pour ma part, même si j'ai perdu plus de deux mois de préparation avec la sélection, je reste motivé à l'idée de réaliser une bonne performance à Tarragone. Je suis, d'ailleurs, content de retrouver l'ambiance de l'équipe

nationale.

Entretien réalisé par R. M.