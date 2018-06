Grand angle : «L’Europe forteresse»

On se chamaille et on s’accuse sans retenue dans la Maison des 28. Le volet migratoire a mis à nu les profondes dissensions au sein de l’UE et les limites d’une politique migratoire tant s’il en existe une. Le lifting apporté il y a quelques mois au mode opératoire n’a pas résisté au flux incessant des migrants. La montée de la droite dans certains pays européens et la fermeté affichée par le nouveau conseil italien ont placé l’Europe à la croisée des chemins. L’absence du consensus qui paralyse l’Europe ne laisse entrevoir aucune lueur d’espoir. Chefs de fil de la locomotive européenne, Paris et Berlin peinent dans leur rôle de rassembleurs. Et la chancelière allemande risque de se fourvoyer dans une politique migratoire qui a fini par exaspérer non seulement ses concitoyens mais également l’alliance au sein de son gouvernement qui, en cas d’absence d’une solution pérenne, n’hésitera pas à la conduire sur le billot. Le mini sommet de Bruxelles n’ayant rien donné de concret, l’Italie affiche toujours sa ligne dure, les migrants continuent d’affluer éloignant encore un peu plus la possibilité d’une solution. Mais au-delà de l’échec moral, la politique migratoire européenne est, pour le moment, en friche et illustre l'enlisement dans lequel se trouve l'UE et l'écartèlement entre ses Etats membres qui font planer une sérieuse menace sur l'avenir de l'espace Schengen. A la lumière des tiraillements, il semble que tout s’écroule face au climat moral, social et politique délétère qui s'installe dans le Vieux continent. Des pays qui prônaient une politique d'accueil généreuse ont très nettement infléchi leurs discours, notamment sous la pression de leurs opinions publiques. La montée du nationalisme populisme fait craindre un genre de «Brexit» à l’européenne aux conséquences désastreuses sur l’avenir de l’Europe en tant qu’ensemble régional. Cette levée de boucliers, qualifiée par certains eurodéputés de «clash de civilisation», n’est en fait que la partie apparente d’un malaise qui couve depuis des décennies et résultat d’une inaction européenne criante. L’Europe humanitaire se transforme en «Europe forteresse». Des murs sont érigés un peu partout. La fracture Est-Ouest se manifeste au grand jour. Les divisions idéologiques se font de plus en plus tranchantes entre les tenants d'une réponse globale et les partisans d’une sortie de l'UE qui affirment que seule la souveraineté retrouvée permettra de faire face à la crise migratoire.

