Sahara occidental : Kohler poursuit sa tournée pour relancer les négociations

L'Envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Horst Kohler, poursuit mardi sa tournée dans la région, destinée à relancer les négociations entre le représentant du peuple sahraoui, le Front Polisario et le Maroc pour le règlement du conflit du Sahara occidental, un processus à l’arrêt depuis 2012.

Arrivé lundi soir aux Camps des réfugiés sahraouis dans le cadre de sa deuxième visite dans la région visant à relancer le processus de négociations, l'émissaire onusien a été reçu à l'aéroport de Tindouf par le représentant du Front Polisario, Mhamed Khaddad, et la Secrétaire générale de l'Union nationale pour la femme sahraouie, Fatma El Mehdi. M. Kohler doit avoir des entretiens avec le Secrétaire général du Front Polisario et Président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Brahim Ghali, et des membres de la délégation sahraouie chargée des négociations. Dans le cadre de sa tournée dans la région, Horst Kohler a été reçu lundi à Nouakchott par le président mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz. Accompagné d'une importante délégation, il s'est entretenu avec le ministre mauritanien des Affaires étrangères et de la Coopération, Ismail Ould Cheikh Ahmed, avec lequel il a passé en revue les différentes questions d'intérêt commun. M. Kohler avait entamé sa visite dans la région, s'étalant sur 10 jours, samedi à Alger, où il a été reçu par le premier ministre, Ahmed Ouyahia, et le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. La visite de Kohler, deuxième du genre dans la région comprenant plusieurs étapes, à savoir les Camps de réfugiés sahraouis, les Territoires sahraouis occupés, le Maroc et la Mauritanie, intervient en exécution de la résolution onusienne (14-24) adoptée par le Conseil de sécurité le 17 avril dernier invitant les parties au conflit (le Front polisario et le Maroc) à relancer les négociations directes «sans conditions préalables et de bonne foi». La visite de M. Kohler en Algérie intervient en application des recommandations de la même résolution onusienne invitant les pays voisins, notamment l'Algérie et la Mauritanie, à contribuer à la relance du processus politique, en qualité d'observateurs. Elle vise aussi à approfondir sa compréhension de la réalité sur le terrain, et de discuter de comment aller de l'avant dans le processus politique onusien.



Objectif, relancer les négociations directes



L’émissaire onusien avait expliqué, lors de sa rencontre à Alger avec le ministre des Affaires étrangères, M. Messahel, sa vision du processus de paix, et a précisé que son objectif était de relancer les négociations directes dans le courant de l’année 2018. L’ancien président allemand, qui a fait part de «sa volonté» d’élargir la thématique des discussions en incluant les questions relatives à la situation des Sahraouis dans les territoires occupés du Sahara occidental, a indiqué qu’il envisageait de se rendre dans la ville de Laâyoune occupée pour les rencontrer sur place. La dernière fois où le Front polisario et le Maroc se sont installés à la même table de négociations remonte à mars 2012 à Manhasset aux Etats-Unis. Depuis, le processus de paix lancé par l’ONU se trouve dans l’impasse en raison des entraves dressées par le Maroc pour empêcher le règlement du conflit sur la base des principes de la légitimité internationale qui garantissent le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination. En avril dernier, le Conseil de sécurité s’est fixé rendez-vous en octobre prochain pour évaluer l’avancée du processus, mettant le cap sur une nouvelle démarche visant à ramener les parties au conflit à la table des négociations dans un délai de six mois. M. Kohler a effectué en octobre 2017 sa première tournée dans la région dans l’espoir de relancer les négociations entre les deux parties au conflit. Au cours de son premier briefing au Conseil de sécurité, tenu en mars dernier, l’ancien président allemand a défini avec clarté son mandat en tant qu’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU qui consiste à «trouver une voie pour l’avenir» sur la base d'une solution garantissant l’autodétermination du peuple sahraoui.