Coproduction entre les théâtres algérois et oranais : Hommage à Abdelkader Alloula

Dans le cadre de la préparation d’une coproduction entre le Théâtre national Algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA) et le Théâtre régional d’Oran (TRO), une conférence de presse a eu lieu hier, au TNA, animée par les directeurs de ces instances théâtrales, respectivement Mohamed Yahiaoui et Mourad Senouci.

Cette collaboration ouvre la porte à d’autres échanges d’expérience et de savoir faire entre les théâtres algériens. Le père des arts à besoin du métissage culturel entre les différentes régions du pays, dont chaque parcelle compte dans son patrimoine une richesse inouïe. M. Mohamed Yahaoui a fait savoir que cette démarche marque un nouveau départ pour le théâtre algérien qui a besoin de partage d’expérience et de travailler en commun. «Cette initiative a pour but de créer de nouvelles traditions entre les théâtres régionaux algériens. Nous avons environs 20 théâtres régionaux, travailler ensemble donne un coup de pousse à la collaboration et la transition des expériences à travers les comédiens, mais aussi, l’exploitation de toutes les énergies juvénile du théâtre algérien», a-t-il souligné. La pièce en question est Arlequin khadim sayidayn (Arlequin, valet de deux maîtres), œuvre du dramaturge italien Carlo Goldoni, adapté avec beaucoup de brio par Abdelkader Alloula en 1993. Pour ce choix, une équipe des deux théâtres algérois et oranais montera cette pièce sous la direction du metteur en scène Ziani Chérif Ayad. «C’est une coproduction entre le TNA et le TRO, les coups de la pièce seront partagés par les deux théâtres, ainsi que la composante des comédiens et de l’équipe technique. Pour ce qui est du metteur en scène, Ziani Chérif Ayad a beaucoup d’expérience et une large connaissance du théâtre universel», a noté M. Mohamed Yahiaoui. Ce retour au travail d’Abdelkader Alloula entre dans le cadre de la valorisation de répertoire théâtrale algérien donne la chance aux nouveaux talents émergents de s’approfondir dans l’œuvre d’Alloula et de participer à la mise en scène. Ce spectacle est prévu pour le mois de décembre selon les dires du DG du TNA, dans l’espoir de le voir en compétition au festival national du théâtre professionnel (FNTP) prévu en décembre. De son côté, le directeur du TRO, Mourad Senouci a appelé à l’urgence de travailler en collaboration entre les théâtres algériens afin de créer le socle du partage et de l’ouverture d’esprit prôné par le regretté Abdelkader Alloula. «Produite en 1993, cette pièce a été lancée dans une circonstance de tragédie. Il s’agit d’une comédie où on trouve beaucoup d’amour, Abdelkader Alloula appelé à la nécessité de l’amour dans cette période critique, je crois que nous avons besoin d’amour de nos jours, d’où cette coproduction, un début symbolique en hommage à Alloula et sa vision du théâtre algérien», a-t-il fait savoir.

Kader Bentounès