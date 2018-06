Sauvegarde du patrimoine culturel : l’affaire de tous

Insistant sur l’importance de «sauvegarder et de préserver le patrimoine culturel matériel et immatériel en tant qu'élément consolidant l'identité nationale, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi a souligné la nécessité de valoriser ce patrimoine sur les plans touristique et économique national ainsi qu’au niveau de l’UNESCO.

C’est ce qui a été annoncé lors d’une journée d’étude consacrée au lancement de la loi 98-04 du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel qui a eu lieu, hier au palais de la culture Moufdi-Zakaria qui a réuni des représentants différents secteurs concernés.

Plusieurs points liés à cette question y ont été évoqués par les participants. Il s’agit, notamment de la nécessité de répertorier les biens culturels et de mettre en place des procédures préventives pour une meilleure protection de ce patrimoine.

Dans une déclaration à El Moudjahid en marge de cette journée le ministre de la Culture a précisé que cette rencontre qui a été programmée depuis longtemps, «vise l’enrichissement de la loi 98-04 relative à la protection du patrimoine culturel», a-t-il indiqué. Et d’ajouter « cette loi, qui vingt ans après, enregistre des insuffisances qu’il faut rattraper». Dans cette optique, le premier responsable du secteur qui a pointé du doigt l’existence de carences en matière de recherche archéologique, a appelé à «la mise en place de mécanismes dans le domaine de la recherche archéologique» afin, dit-il, «de définir les responsabilités des architectes et des ingénieurs en génie civile». Le ministre a rappelé le rôle de son secteur en matière de sauvegarde du patrimoine culturel, de sa restauration et de sa promotion. Il a tenu à préciser que son département déploie de grands moyens dans ce sens. Il est revenu ensuite sur la nécessité de valoriser notre héritage culturel, soulignant qu’il est important d’élaborer une stratégie bien précise et claire qui permettra d’atteindre cet objectif. Dans le même ordre d’idées, M. Mihoubi a fait savoir qu’il prévoit d’optimiser et de consolider les dispositions de sauvegarder le patrimoine culturel et de mettre en œuvre les conventions signées entre son département ministériel et d’autres secteurs.

Au plan de la protection du patrimoine culturel, il a estimé qu’il était nécessaire d’actualiser les textes régissant ce capital, pour l’articuler à sa protection «il faut sévir sur les sanctions liées aux trafics des pièces archéologiques», souligne-t-il. Tout en tenant à saluer les efforts des forces de l’ordre dans la lutte contre le trafic de pièces archéologiques qu’il qualifie de «terrorisme culturel», le ministre a insisté sur la révision de la loi 98-04 qui, a-t-il dit «nous permettra d’introduire des peines sévères en matière de lutte contre la contrebande».

Et de poursuivre cette protection ne relève pas seulement de l’Etat, mais requiert aussi la conjugaison des efforts de tous y compris les citoyens.

Il y a lieu de noter que pas moins de trois ateliers ont été tenus en marge de cette rencontre. «Des recommandations seront établies à l’issue de cette rencontre et qui seront prises en considération pour l’enrichissement de cette loi». Il s’agit notamment d’inventorier, de cataloguer, de classer puis de gérer et de valoriser des patrimoines immobiliers, mobiliers et immatériels considérables en nombre et en typologie sur tout le territoire national.

Sihem Oubraham