Noyades : Trois morts en une seule journée

Avec le début des grandes chaleurs, le risque des noyades s’accentue. Depuis l’ouverture de la saison estivale, le 1er juin dernier, les services de la Protection civile ont déploré une quinzaine de morts sur nos plages mais aussi dans les plans d’eau (barrages, retenues collinaires, lacs, oueds, piscines…). Les dernières victimes en date ont été enregistrées samedi dernier, avec 3 décès dont deux en mer. Il s’agit d’un enfant de 11 ans et d’un homme de 44 ans qui ont péri dans une plage interdite à la baignade, située dans la wilaya d’El Tarf, au lieu dit Plage 5 juillet, dans la commune de Ben M’hidi. A Ain-Defla, les plongeurs de la Protection civile ont repêché le corps sans vie d’un adolescent de 15 ans, décédé noyé dans une mare d’eau, sise à Oued Essakia, dans la de commune de Brezina.

Il faut noter que durant la période du 23 au 24 juin, les unités de la protection civile ont enregistré 3.534 interventions pour répondre aux appels de secours et ce, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaire et autres extinction d’incendies et dispositifs de sécurité. Plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés durant cette période et ayant causé 6 morts et 26 blessés, traités sur place puis évacués vers les structures hospitalières. Le bilan le plus lourd à été déploré au niveau de la wilaya de Bouira où une collision entre un camion et un véhicule léger, survenu sur l’autoroute Est-Ouest A1, au lieu-dit Lavalin, commune de Djebahia, a causé le décès trois personnes et des blessures à quatre autres.

