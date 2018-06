Gratuité des plages : Le même refrain

Le squat des plages et le diktat de la « mafia des parasols » et des « parkingueurs » n’est pas fini ! La gratuité des plages proclamée à maintes reprises par les pouvoirs publics, n'est finalement qu’une utopie ! L’agression au couteau d’un père de famille par un groupe d’individus au niveau de la plage Coralès (Oran) en est l’illustration.

Les concessionnaires et autres parkingueurs continuent d’enfreindre lois et autorités agressant tous ceux qui ne se plient pas à leur pouvoir. L’affaire de l’agression au couteau d’un père de famille par un groupe d’individus au niveau de la plage Coralès, sur la corniche oranaise est l’illustration parfaite des dépassements des gardiens de parkings informels et des plagistes illégaux. Un appel à une réaction collective, à travers un sit-in, a été lancé ces deux derniers jours sur les réseaux sociaux. Exprimant leur ras le bol, ces derniers appellent la population à se rebiffer contre le diktat des voyous qui imposent le paiement de l’accès au domaine public, dont les plages. L’action, qui a déjà recueilli l’adhésion de centaines de participants, devrait se tenir au niveau de la plage Coralès où a été agressé le père de famille en question. Ce mouvement constitue, en tout cas, une énième interpellation des autorités chargées de veiller au respect des lois de la République en garantissant le libre accès à tous les espaces publics. L’on se souvient pourtant que le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui s’est engagé la saison dernière a ce que des sanctions rigoureuses soient prises à l’encontre des responsables locaux ayant présenté des défaillances dans l’application des instructions et orientations du ministère de tutelle relatives au bon déroulement de la saison estivale». Il faut appliquer la loi avec rigueur et sans défection aucune contre les escrocs et autres bandes qui squattent les plages et obligent les estivants à débourser de l’argent pour y avoir accès» avait soutenu le ministre. Qu’en est-il sur le terrain ? Les estivants se font encore et toujours, plumer par des concessionnaires de plages sans contrepartie et parfois même agressifs. Sur certaines plages, les vacanciers sont obligés de payer le bout de sable, la chaise et le parasol. Pire, ces sous-traitants, souvent sans aucune expérience ni cahier des charges, réduisent leur service à l'encaissement des tickets. Souvent, le rivage de certaines plages est devenu quasi inaccessible pour le commun des estivants du fait de son occupation, tôt le matin, de tentes, tables, chaises et parasols, empêchant ainsi les familles d’avoir un œil sur leur progéniture qui barbote dans l’eau ou encore un petit mètre de sable libre pour s’asseoir pour ceux qui ne veulent ni de table ni de chaises. Un alignement de solariums occupant les 3/4 de la superficie des plages. Les tables, les chaises et les parasols sont collés les uns aux autres, ne laissant aucun centimètre d’intimité «aux clients». La situation est pour certains d’une gravité extrême. Le comble dans ces circonstances est de voir ces tables et ces parasols vides du matin au soir sans que la place soit laissée aux estivants qui arrivent tout au long de la journée. À l’eau donc le principe de la gratuité des plages évoqué par les pouvoirs publics.



La DGSN appelle les citoyens à s’impliquer davantage



Ces jeunes jurent pourtant, mordicus, respecter l’ensemble du cahier des charges, mettant en avant un argument de taille : «On n’accepte que les familles ici !». Un cahier des charges strict qui prévoit que seuls 30% de la superficie de la plage peuvent être donnés en concession par les APC, de laisser des passages et des zones d’accès libre, les parcelles ne devant pas dépasser les 10 m2. Face à ces dépassements constatés, les collectivités locales se décideront-elles à réagir ? Se décideront-elles à ne donner la gestion des plages qu’aux professionnels et non seulement à des jeunes chômeurs sans expérience et avides de gagner le plus d’argent possible ? Des professionnels qui respecteront les règles retenues dans ce cadre, à savoir ne pas accaparer d’espaces et ne pas provoquer de gêne et désagréments au public.

Afin d’assurer le bon déroulement de la saison estivale, la Direction générale de sûreté nationale (DGSN) appelle les citoyens à s’impliquer davantage dans la lutte contre les voyous qui exploitent illégalement les plages en portant plainte. Elle affirme que cette mission n’est pas du ressort exclusif des corps de sécurité. Les citoyens sont appelés à signaler les dépassements au niveau des plages et ce, au niveau des centres et des postes de surveillances mis à leurs dispositions par la DGSN. «Pour faciliter le travail de la police, le citoyens est dans l’obligation de participer à cette campagne afin d’assurer la sécurité dans les plages et de réduire les cas de dépassements enregistré ces derniers temps. Toute anomalie visant à perturber les vacanciers dans des zones touristiques doit être signalée», a déclaré M. Aissa Naïli, officier de police, sur les ondes de la Radio nationale. Pour ce qui est des préparatifs de la saison estivale, la DGSN a indiqué que ses services ont procédé à l’augmentation des effectifs au niveau des ports et aéroports du pays afin d’assurer un meilleurs accueil des immigrés de retour au pays.

Farida Larbi