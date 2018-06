Développement humain : Migration et jeunesse au programme

Alger abrite, depuis lundi, le troisième Forum annuel des membres du réseau des Thinks-Tanks du Dialogue 5+5, organisé par l'Institut européen de la Méditerranée (IEMed) et l'Union pour la Méditerranée (UpM), avec la collaboration de l'INESG. Ce forum regroupe des décideurs politiques de haut niveau et des experts, pour débattre des problématiques communes des pays du Dialogue 5+5, et vise à renforcer la coopération entre les deux rives de la Méditerranée occidentale. Le débat a porté sur les préoccupations communes actuelles des pays du Dialogue 5+5, en vue de renforcer la coopération entre les deux rives de la Méditerranée occidentale. En outre, sa tenue marque un tournant décisif pour une alternance Nord-Sud. Cette rencontre annuelle vise, depuis 2016, à élaborer un agenda ciblant des aspects clés pour la Méditerranée occidentale, dont le développement durable et partagé comme réponse pour faire face aux défis communs dans la région. Les flux de migration intra-régionaux, le binôme développement-sécurité, le rôle de la jeunesse, la lutte contre le terrorisme et la radicalisation et le triangle énergie-eau-sécurité alimentaire sont les sujets principaux du débat. Lors de son allocution, le président du comité exécutif de l’Institut européen de la Méditerrané (le Med), Senén Florensa, a mis en exergue «l’importance d’une coopération étroite et fructueuse entre les pays de la Méditerrané». Après avoir rappelé que les deux derniers Forums tenus à Barcelone et à Lisbonne en 2016 et 2017, le secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée (UPM), Nasser Kamel, a appelé à organiser le prochain forum en Europe.

Hichem Hamza