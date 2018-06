Objectifs de Développement Durable : adéquation avec les priorités nationales

Le ministère des affaires étrangères et les représentants des Systèmes des Nations Unies en Algérie ont procédé, hier à Alger, à la signature du document de projet d’appui conjoint du Système des Nations Unies à la coordination de la mise en œuvre et du suivi des objectifs de développement durable (ODD) par le Gouvernement Algérien. Dans un communiqué rendu public ; il est indiqué d’emblée que la mise en œuvre de ce projet s’étale sur une période d’une année (Juillet 2018-Juillet 2019). Son élaboration obéit, indique t-on, la logique d’accompagner le ministère des Affaires Etrangères dans la coordination et le suivi des ODD. Le projet propose une approche coordonnée impliquant l’ensemble du Système des Nations Unies, en alignement avec les priorités nationales, le Cadre Coopération Stratégique Algérie-Système des Nations Unies 2016-2020 et les Programme de développement durable à l’horizon 2030 tels qu’adoptés par le Etats membres lors de la soixante-dixième session de l’Assemblée Générale de l’ONU. Le même projet s’article sur quatre axes principaux. Il est question du renforcement de la sensibilisation sur le développement durable et ses implications, de la promotion de l’intégration du développement durable à différents niveau de planification nationale et locale à travers une appropriation et adaptation des cibles et des indicateurs des ODD et appuyer la gestion des données sur les ODD et le rapportage national selon le calendrier global, de la dynamisation de la coopération Sud-Sud comme levier pour la mise en œuvre des ODD et, enfin, de l’accompagnement et du soutien à l’Algérie pour présenter son rapport volontaire sur la mise en œuvre des ODD devant le Forum politique de Haut Niveau de l’ECOSOC. Dans son communiqué, le système des Nations unis en Algérie rappelle que « le Programme de développement durable à l'horizon 2030 st un programme universel et inclusif. De vigueur en 2016, ce programme vise à éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous en conciliant trois éléments indispensables au bien-être des individus et des sociétés, a savoir la croissance économique, l’inclusion sociale et la protection de l’environnement. « L’Algérie, qui s’est distinguée par l’atteinte de la quasi-totalité des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) avant l’échéance de 2015 en accomplissant d’importants progrès en matière de développement social, économique et humain, s’est engagée dans des actions de sensibilisation sur cet agenda et un Comité interministériel de coordination et de suivi des ODD, présidé par le Ministère des Affaires Etrangères, a été mis en place en septembre 2016 » a t- on ajouté dans le même document.

K. Aoudia