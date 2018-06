Formation professionnelle : S’adapter au marché de l’emploi

Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnel a insisté, hier, sur la nécessité de développer la formation à travers l’apprentissage compte tenu du fait qu’il est le meilleur moyen de formation, plaidant en faveur d’une coordination efficiente entre les entreprises économiques du fait qu’elles participent dans la formation.

S’exprimant, lors de l’émission L’Invité de la rédaction de la chaine 3 de la Radio Algérienne, M. Mohamed Mebarki, a réitéré son appel aux entreprises, particulièrement celles spécialisées dans les nouvelles technologies, à investir davantage dans le domaine de la formation par la création de nouveaux centres.

« L’installation du Conseil de partenariat de la formation et de l’enseignement professionnels (CPFEP) permettra de renforcer la coopération et la coordination entre le secteur économique et la formation professionnelle »a-t-il affirmé.

Le qualifiant de « nouvel espace de concertation », le premier responsable du secteur a fait savoir que ce conseil permettra, entre autres, d’inciter l’entreprise, surtout l’entreprise qui est leader dans les nouveaux domaines, à développer avec nous des établissements de formation

Il a ajouté que ces entreprises arrivent à identifier les spécialités, et les intégrer dans le domaine pédagogique pour faciliter aux diplômés d’investir le monde du travail et à ouvrir aussi la formation spécialisée pour en faire une préoccupation majeure et développer l’emploi en recourant à des accords entre le secteur de la formation professionnelle et les entreprises économiques. « Cette perspective fait déjà son chemin, quelques entreprises protagonistes ont donné l’exemple par l’investissement dans le domaine de la formation professionnelle » a-t-i souligné.

Dans ce contexte, M. Mebarki a mis l’accent sur la dynamisation du rôle du conseil national de l’entreprenariat, mais aussi celui des commissions de wilaya dans le domaine du partenariat et de la coordination entre les secteurs de la formation et de l’enseignement professionnels et les entreprises économiques.

Donnant un exemple de ce partenariat vecteur de richesse il dira que Le secteur des télécommunications travaille en coordination avec le secteur de la formation professionnel pour la création d’un centre dans le numérique et la téléphonie à Tipasa, aussi le groupe Schneider Electric qui développe à Rouiba un centre d’excellence dans les énergies et les automatismes industriels.

Il dira aussi, que La formation professionnelle connait plus d’engouement plus d’inscription affirmant que cette spécialité « n’est plus le réceptacle de l’échec mais le réceptacle de la réussite » « la réalité du terrain indique que les choses sont entrain de changer, cette mentalité qui considère que la formation professionnelle est moins importante que l’enseignement générale est en recule » a-t-il considéré.

Il a affirmé, dans ce sens, que la première préoccupation du secteur qu’il gère est de mettre en œuvre toutes les possibilités pour recevoir un maximum d’inscrits chaque année , et ce ,a travers d’un réseau d’établissement extrêmement dense « a ce jours le secteur compte plus de 1260 structure de formation , et 121 établissement supérieur formation , ainsi que de nombre important d’annexe dans les communes et les zones éloignées » a-t-il précisé. Outre , les différents modes de formation ( formation a distance , du soir , continue ) , M.Mebarki a fait remarquer que le ministère s’attèle également a la diversification des spécialités et filières en direction de tous ce monde .

Il a signalé, a ce propos, que l’introduction de diplômes du brevet d’enseignement professionnel (BEP) ainsi qu’au brevet d’enseignement professionnel supérieur (BEPS) vienne concrétiser la démarche du ministère pour offrir un cursus de type professionnel et technique permutant ainsi une orientation adéquate au profit des jeunes inscrits .

Le ministre a mis en avant l’importance du secteur de la formation professionnelle, en ce sens a-t-il dit qu’il œuvre, d’une part, pour la prise en charge de la demande sociale à travers la qualification des demandeurs de formation pour leur intégration dans le marché du travail, et la mobilisation des ressources humaines qualifiées de nature à garantir le développement socioéconomique, d’autre part. « Le secteur a deux rôles principaux qui sont : de jouer un rôle en tant que segment du système éducatif, et aussi former ressource humaine qualifiée pour le développement économique » a précisé M.Mebarki.

Sarah A. Benali Cherif