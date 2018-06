Fonction publique : La coopération algéro-française renforcée

La coopération algéro-française dans le domaine de la Fonction publique et la réforme administrative s’est davantage consolidée, hier à Alger, à la faveur de la reconduction de l’accord signé en avril 2013 entre les institutions représentant les deux pays. La reconduction de cet accord a eu lieu, lors d’une cérémonie qu’a abritée le siège de la Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative.

Cérémonie rehaussée par la présence du secrétaire d’État auprès du ministre français de l’Action et des Comptes publics, M. Olivier Dussopt, en visite de travail en Algérie, à l’invitation du directeur général de la Fonction publique et de la reforme administrative, M. Belkacem Bouchemal.

Une visite qui «témoigne du grand intérêt porté à la coopération bilatérale, engagée depuis plusieurs années, entre les deux institutions, algérienne et française, en charge de la Fonction publique», indique-t-on dans un communiqué remis à la presse. Une coopération qui traduit, indique-t-on, l’existence d’une volonté partagée de part et d’autre à même de fructifier davantage les relations de partenariat tissées entre les deux organismes. Ces derniers sont en effet liés par une série d’accords signés depuis 2005, ce qui constitue autant de jalons pouvant servir de référant à même d’enrichir leur capital d’expérience. «L’expérience cumulée par nos deux pays dans le contexte institutionnel et administratif, en particulier, nous a permis de nous imprégner des spécificités qui les caractérisent et d’apprécier à juste titre leur originalité», est-il noté dans le dit communiqué de presse. Idem pour ce qui est des préoccupations communes en rapport avec divers volets d’actualité et le développement des perspectives des deux administrations algérienne et française. C’est dans cette optique, que plusieurs journées d’étude, des cycles de formation et des stages pratiques ont été organisés, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de coopération. Ces activités ont permis le partage d’une vision sur de nombreuse questions inhérentes à la Fonction publique, et d’approfondir ensemble les démarches qui les sous-tendent. Il s’agit, notamment des instruments de gestion prévisionnelle des effectifs dans la Fonction publique, de l’approche statutaire des corps et des grades, du système de rémunérations des fonctionnaires, et notamment de la simplification des procédures administratives et de l’organisation des structures.

En outre, et à l’occasion de la visite du secrétaire d’État auprès du ministre français de l’Action et des Comptes publics, il a été procédé par ailleurs au lancement officiel du projet Profas c+ relatif à l’élaboration d’un répertoire des métiers de l’État. Un répertoire ayant pour vocation de définir les repères opérationnels, très utiles dans la mise en place et la conduite de la démarche de gestion des métiers et des compétences. Ce qui permet aussi une lecture commune des emplois de l’État et une gestion rationnelle des ressources humaines, en adaptation et en fonction des besoins réels. Quant aux objectifs visés à travers ce répertoire, il s’articule en termes d’amélioration de la politique du recrutement, à la fois ciblée et de qualité, ainsi qu’en matière de conception de formation adaptée aux compétences à acquérir.

