Certificats d'aptitude du notariat et d'huissier de justice : Les concours pour ce week-end

Les concours nationaux d'accès à la formation pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle du notariat et pour le certificat d'aptitude professionnelle d'huissier de justice auront lieu respectivement les 28 et 30 juin 2018, a annoncé le ministère de la Justice. Les centres de déroulement des deux concours seront ouverts à partir de 07h00 du matin et l'accès aux classes d'examen est interdit à partir de 08h30 du matin pour l'examen théorique et à partir de 13h00 pour l'examen pratique quel que soit le motif du retard, a-t-on précisé de même source. Les candidats doivent se présenter munis d'une pièce d'identité et de la convocation au concours, a ajouté le ministère de la Justice qui a prévenu que «sous peine d'exclusion du concours, il est strictement interdit à tout candidat d'accéder aux centres d'examen avec un téléphone mobile ou tout autre appareil de communication».

Pour tout autre information supplémentaire, le ministère de la Justice a invité les personnes intéressées à consulter son site électronique : www.mjustice.dz.