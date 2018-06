Exception d’inconstitutionnalité et Académie de la langue amazighe : Les projets de loi examinés aujourd’hui au Conseil de la Nation

Le Conseil de la nation reprendra aujourd’hui ses travaux en séance plénière consacrée à la présentation et au débat du projet de loi organique portant création d’une académie de la langue amazighe et du projet de loi organique fixant les modalités d’application de l’exception d’inconstitutionnalité, a indiqué un communiqué du Conseil de la nation.

La séance du matin sera consacrée au projet de loi organique portant création d’une académie de la langue amazighe, qui sera présenté par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a ajouté le communiqué. La séance de l’après-midi sera consacrée au projet de loi organique fixant les modalités d’application de l’exception d’inconstitutionnalité qui sera présenté par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, a précisé la même source. Les membres de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté, lundi dernier ces deux projets de loi.

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh a présenté hier devant la commission des affaires juridiques, administratives, des droits de l’homme, de l’organisation locale, de l’aménagement du territoire et du découpage territorial au Conseil de la nation un exposé sur le projet de loi organique fixant les modalités d’application de l’exception d’inconstitutionnalité, a indiqué une communiqué du Conseil. Cette réunion s’inscrit dans le cadre de l’élaboration par la commission d’un rapport préliminaire sur le texte du projet qui sera présenté aujourd’hui en séance plénière. Dans son exposé, le ministre a souligné que ce projet de loi, adopté lundi par les membres de l’Assemblée populaire nationale (APN), s’inscrit dans le cadre de la mise en application de l’article 188 de la Constitution qui stipule que «le Conseil constitutionnel peut être saisi d’une exception d’inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, lorsque l’une des parties au procès soutient devant une juridiction que la disposition législative dont dépend l’issue du litige porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution». Le dispositif prévu par cet article tend à permettre au justiciable de contester la constitutionnalité d’une disposition législative lors d’une instance en cours devant une juridiction, lorsqu’il estime que cette disposition porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Cette disposition est un moyen permettant à la justice de saisir suivant une procédure particulière le Conseil constitutionnel, de la conformité à la Constitution d’une disposition législative. «Tout justiciable peut soulever l’exception devant les juridictions ordinaires et les juridictions administratives, y compris pour la première fois en appel ou en cassation. Par contre, le juge ne peut la soulever d’office. Si le moyen est soulevé devant le juge d’instruction, il est examiné par la chambre d’accusation», selon l’article 188 de la Constitution.

De son côté, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar a présenté, hier, un exposé devant la Commission de l’éducation, de la formation, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires religieuses du Conseil de la nation, sur le texte de loi organique relatif à l’Académie algérienne de la langue amazighe qui sera présenté, aujourd’hui, pour examen lors d’une séance plénière, a indiqué un communiqué du Conseil de la nation. La réunion s’inscrit dans le cadre de l’élaboration par la Commission d’un rapport préliminaire sur le projet de loi en prévision de sa présentation en séance plénière. Pour rappel, les membres de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté, lundi à la majorité, le projet de loi organique relatif à l’Académie algérienne de la langue amazighe.

L’Académie a pour mission «de recueillir le corpus national de la langue amazighe dans toutes ses variétés linguistiques, d’établir une normalisation de la langue amazighe à tous les niveaux de description et d’analyse linguistiques, d’établir des listes néologiques et des lexiques spécialisés en privilégiant la convergence. Elle a aussi pour mission d’entreprendre des travaux de recherche, participer au programme national de recherche dans son domaine de compétence, garantir la précision d’interprétation et de traduction des notions et concepts dans les domaines spécialisés, d’élaborer et d’éditer un dictionnaire référentiel de la langue amazighe, de contribuer à la conservation du patrimoine immatériel amazigh, notamment par sa numérisation et encourager toute recherche et traduction en langue amazighe, et ce dans le but d’enrichir et de préserver le patrimoine relatif à la mémoire nationale, outre la publication des résultats des activités de l’Académie dans des revues périodiques.