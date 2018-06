Industrie : Des potentialités extraordinaires

En se rendant dans plus d’une dizaine d’unités pour la grande majorité, produit de l’investissement privé et partant l’effort considérable déployé par l’État à l’endroit de créateurs de richesse et d’emploi, Youcef Yousfi, ministre de l’Industrie et des Mines, qui était en visite lundi dans la wilaya de Sétif, a constaté de visu la dynamique qui caractérise le secteur dont il a la charge, mais aussi la volonté de tous ces opérateurs économiques qu’il a rencontrés dans différentes daïra et lors de la rencontre qui s’est tenue au siège de la wilaya, à s’inscrire dans cette dynamique et d’aller dans le sens des grandes orientations de la politique gouvernementale.

Dans ce contexte, le volet important inhérent à la diversification de l’économie nationale, qui constitue un maillon fort du programme initié par le Président de la République, n’a pas été sans émerger au cours de cette visite qui a permis au ministre de mettre l’accent sur le dynamisme économique de cette wilaya, et dire, à l’issue d’un point de presse, que «Sétif est un modèle de diversification de l’économie nationale». En parcourant toutes ces unités implantées dans les communes d’Aïn Azel, Guedjel, El-Eulma, Ouled Saber, Ouled Adouane et Sétif, le ministre de l’Industrie et des Mines, qui consacrera tout le temps nécessaire à l’écoute des investisseurs et autres gestionnaires de grands complexes industriels, et apportera à chaque fois les réponses et les décisions qui se devaient, ne sera pas en effet sans mesurer positivement cette diversité de l’activité et ces gisements multiples que compte cette wilaya. «Nous avons des potentialités extraordinaires dans les domaines de l’agriculture, des ressources en eau, des ressources minières et des ressources humaines, à même de faire valoir leur expérience dans le domaine de l’industrie», dit Youcef Yousfi.

Une visite marquée aussi par l’hommage rendu à ces 19 mineurs de Kherzet-Youcef qui ont péri à 320 m de fond dans l’exercice de leurs fonctions par un 2 juin 1990, noyés à 320 m de fond, et le sentiment de reconnaissance à tous ces mineurs que le ministre ira découvrir, lors de cette visite dans les profondeurs d’une galerie de la mine de Chaâba El-Hamra. En se rendant dans plusieurs unités industrielles, comme celle du montage de motocyclettes ou de véhicules de camions industriels, bus et véhicules utilitaires et particuliers, le ministre insista particulièrement sur la nécessité de relever les taux d’intégration. «Nous avons actuellement, à travers le pays, des capacités pour fabriquer le maximum de pièces qui entrent dans la composition de véhicules, l’État a aidé et consenti tous les moyens à même d’aller dans la réussite de fabrication de véhicules», dit-il, soulignant l’impact de cette intégration et de la qualité dans le domaine de l’exportation.

L’exportation constituera un autre cheval de bataille du ministre, lors de sa visite dans cette wilaya, où le secteur de l’industrie est marqué, au titre de la dynamique de l’investissement, par un bond qualitatif et pas moins de 1.130 dossiers approuvés devant générer plus de 76.600 emplois sur différents créneaux et une offre foncière que vient renforcer ce parc industriel de 696 ha implanté à Ouled Saber. Un monde désormais marqué par la qualité et la concurrence, ce qui incitera le ministre a appeler les industriels à agir également sur les coûts, et à faire qu’ils soient les plus attractifs possibles.

Autant d’acquis et de réalisations.

F. Zoghbi