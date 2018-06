Dossiers gelés des moudjahidine : Tout sera réglé avant le 5 juillet prochain

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, s’est rendu, avant-hier en fin de journée, au musée du Moudjahid, fermé depuis plusieurs mois pour travaux de réhabilitation et de rénovation. Sur place, le premier responsable du secteur s’est enquis de l’avancement du chantier et a visité le projet de réalisation de «l’exposition de la mémoire». Dans une déclaration à la presse, M. Zitouni a fait savoir que les dossiers des moudjahidines gelés depuis plus de 10 ans ont été régularisés à travers toutes les wilayas. Il a expliqué à ce propos que les services du ministère de tutelle et en coordination avec les secrétariats locaux de l’ONM (Organisation nationale des moudjahidines) ont mené des enquêtes sur les dossiers qui étaient en attente de traitement, en précisant que le dernier sera examiné avant le 5 juillet prochain. Tayeb Zitouni a rassuré « ceux ouvrant droit ou ayant été lésés » qu’ils seront réhabilités et bénéficieront d’une pension. Le musée du Moudjahid a bénéficié d’une importante opération de réhabilitation et de modernisation devant lui permettre de jouer son rôle en tant que centre de rayonnement régional de préservation de la mémoire nationale, selon les responsables locaux. Ce projet va permettre à cette institution, une fois les travaux réceptionnés, de jouer son rôle stratégique, en particulier dans la préservation de la mémoire nationale, précisément à la guerre de Libération nationale. Ce projet comprend la réalisation de plusieurs opérations prévoyant, entre autres, un grand hall d’exposition de supports et autres objets, témoins des différentes étapes de la résistance nationale face au colonialisme français. Il est aussi prévu des travaux de rénovation et de modernisation de l’amphithéâtre, des salles de réunion, des espaces d’exposition et des lieux d’hébergement et des services. Il convient de souligner que le musée du Moudjahid avait abrité, avant sa fermeture temporaire, de nombreuses activités d’ordres culturel, scientifique, pédagogique en plus de celles liées à sa vocation principale.

Amel Saher