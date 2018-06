Notre forum rend hommage à mohamed boudia : un révolutionnaire algérien au service de la résistance palestinienne

Le 28 juin 1973, Mohamed Boudia meurt dans un attentat à la voiture piégée en plein centre de Paris. Le crime empestait le Mossad. L’Histoire retiendra que cet assassinat a hissé cet homme de théâtre, ce révolutionnaire-né, au rang de martyr de la cause palestinienne. Un titre amplement mérité. Hier, au Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’association Machaâl Echahid, le président du comité de solidarité et de fraternité algéro-palestinien a annoncé que, prochainement, une rue, en Palestine, sera baptisée du nom du chahid.

Mohamed Boudia revient cette semaine à travers la commémoration du 45e anniversaire de sa mort. La cérémonie a été rehaussée par la présence de l’ambassadeur de l’Etat de Palestine, Aïssa Louai. Ses amis, ses compagnons d’armes regrettent qu’aucun édifice ne porte le nom de cet intellectuel engagé pour les causes justes. Un révolutionnaire qui mérite le titre du Che Guevara africain. Ce n’est pas la première fois que le Forum de la Mémoire revisite le parcours atypique de ce moudjahid dévoué et fidèle aux valeurs universelles. A chaque fois, notre centre de presse est archicomble, et à chaque fois, les conférenciers tiennent en haleitne les présents venus se remémorer le souvenir d’un héros mythique qui, avec le temps, risque de sombrer dans l’oubli. Et c’est parce que seul le souvenir peut compenser l’absence et que la mémoire demeure le miroir où nous regardons les absents, l’esprit de notre Forum est de garder le livre des souvenirs de nos héros ouvert. Son contenu s’enrichit par les témoignages et les travaux de recherche menés par les conférenciers. Hier, c’est l’universitaire Sadek Bekhouche qui a eu à relater le parcours de Mohamed Boudia. Des écrits sur ce révolutionnaire, il y en a pratiquement pas. Sa source, elle vient des écrits de ses ennemis. On sait de lui qu’il parlait quatre langues, et qu’il était porté sur le quatrième art. C’était aussi un homme très attaché à ses convictions. Rien d’étonnant d’apprendre que cet enfant de soustara a fait partie des commandos de la fédération de France du FLN qui avait réussi à porter la guerre en métropole. Il a été derrière l’opération Mourepiane (août 1958). Causant des dégâts matériels et une psychose dans les rangs de l’ennemi. Des actions qui le conduiront dans les prisons du colonisateur. Après l’indépendance, il préfère investir dans le théâtre. En tant que directeur du TNA, il contribuera, avec Mustapha Kateb, en 1963, à la nationalisation du théâtre et à redonner au quatrième art une certaine consistance. Le 19 juin 1965 sera un tournant dans sa vie. Il n’adhère pas au projet et choisit le camp de l’opposition. La voie de l’exil le mènera en France, où il poursuivra son engagement révolutionnaire aux côtés des Palestiniens, qui continuent de le considérer comme un des leurs. Aïssa Louai rappelle que Mohamed Boudia a été un grand stratège du mouvement Fatah. Dans son intervention, le diplomate palestinien a rappelé que l’Algérie a toujours été au cœur de la cause palestinienne et que Mohamed Boudia en est l’illustre exemple de l’engagement de tous les Algériens pour voir El-Qods libéré.

Son ami Hocine Zehouane est revenu, lui aussi, sur sa première rencontre avec le chahid. À ce propos, il dira: «J’ai connu Mohamed Boudia après le 19 mars 1962. Notre relation a été interrompue un temps, avant de reprendre le contact plus tard.

À la fin des années 1970, j’étais à l’étranger, en compagnie de Mohamed Harbi, j’ai de nouveau rencontré Mohamed. Cela s’est passé à Paris. On a très vite appris que les services de renseignement occidentaux en voulaient terriblement à Mohamed Boudia. On a senti le danger et on lui avait donc demandé de quitter l’Europe. Après s’être préparé pour un déplacement, il a refusé de partir avant d’assurer la scolarisation de ses enfants. Il a donc reporté son voyage, et il était parti à la préfecture de police pour une question concernant les documents de son véhicule. Juste après, il sera victime d’un attentat à la voiture piégée. Ce qui laisse croire que ce sont les employés de la préfecture qui avaient informé le Mossad».

Et parce qu’il a été derrière des opérations militaires, comme la plus spectaculaire, celle de Munich lors des jeux Olympiques de 1972, sa tête sera mise à prix. Il sera repéré et filé. La collusion entre les services de renseignements européens et la CIA a permis de repérer l’Algérien engagé dans la lutte contre le sionisme. C’est une bombe placée sous le siège de sa voiture, une R16, qui a mis fin à une vie dévouée. Depuis, il repose au cimetière d’El-Kettar. Hocine Zehouane dit que le plus grand souhait de Mohamed Boudia était de mourir comme Che Guevara. Son rêve a été exaucé.

Nora Chergui