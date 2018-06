Projets de loi de Finances complémentaire 2018, modalités de l'exception d'inconstitutionnalité et Académie de la langue amazighe

Après les intenses débats ayant marqué les séances plénières consacrées à l’examen par les députés du projet de loi organique fixant les modalités d'application de l'exception d'inconstitutionnalité, du texte portant création d'une académie de la langue amazighe ainsi que du PLFC 2018, les membres de l’APN ont adopté hier les trois textes.

Les travaux de cette séance ont été présidés par M. Said Bouhadja. Etaient présents le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Tayeb Louh, le ministre des Finances, M. Abderrahmane Raouia, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Tahar Hadjar, et le ministre des Relations avec le Parlement, M. Mahdjoub Bedda.



Exception d'inconstitutionnalité :

consolidation des droits et des libertés



C’est, en effet, à l’unanimité que le projet de loi organique fixant les modalités d'application de l'exception d'inconstitutionnalité a été adopté.

Dans une brève allocution prononcée à l'issue de cette séance consacrée au vote, le ministre de la Justice a souligné que ce projet de loi est «un jalon important et un grand pas» en matière de consolidation des droits et des libertés. C'est le septième texte de loi proposé par le ministère de la Justice dans le cadre de la Constitution de 2016, s'inscrivant dans la consolidation de l'Etat de droit, de la loi et de l'indépendance de la magistrature, a mis en avant M. Tayeb Louh, tout en notant que de grands pas ont été franchis en matière de conformité des lois avec la Constitution.

Il convient de rappeler dans ce contexte que selon les dispositions de l'article 188 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut être saisi d'une exception d'inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d'Etat, lorsque l'une des parties au procès soutient devant une juridiction que la disposition législative dont dépend l'issue du litige porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

«Autrement dit, le dispositif prévu par l'article 188 de la Constitution tend à permettre au justiciable de contester la constitutionnalité d'une disposition législative lors d'une instance en cours devant une juridiction, lorsqu'il estime que cette disposition porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Cette disposition est un moyen permettant à la justice de saisir, suivant une procédure particulière, le Conseil constitutionnel de la conformité à la Constitution d'une disposition législative». Si ce texte serait également adopté par le Conseil de la Nation, il est prévu que la loi organique en question entre en vigueur à compter du 7 mars prochain.



Académie de la langue amazighe : un élément pour la cohésion du peuple



Le projet de loi organique portant création d’une académie de la langue amazighe a été voté à l’écrasante majorité.

Il faut savoir que le texte adopté hier par les députés comporte pas moins de 31 articles et vise à «définir les missions de l'Académie algérienne de la langue amazighe, créée en vertu de l'article 4 de la Constitution, et à fixer les modalités de son organisation et de son fonctionnement». L'Académie aura pour mission de recueillir le corpus national de la langue amazighe dans toutes ses variétés linguistiques, d'établir une normalisation de la langue amazighe à tous les niveaux de description et d'analyse linguistiques, d'établir des listes des néologismes et des lexiques spécialisés en privilégiant la convergence.

L'Académie s'appuiera, dans sa composante, sur l'élément scientifique. Elle veillera à la codification de la langue amazighe, ce qui devra probablement exiger un nombre d'années pour sa standardisation afin qu'elle devienne une langue de référence et un élément pour la cohésion du peuple.

Placée auprès du Président de la République, cette haute instance est appelée à émettre un avis sur toute question liée à son champ de compétence et aura également pour mission d'entreprendre des travaux de recherche et de participer au programme national de recherche dans son domaine de compétence. Elle devrait aussi contribuer à «la préservation du patrimoine immatériel amazigh par sa numérisation et l'encouragement de toute recherche et traduction en langue amazighe en vue d'enrichir le patrimoine de la mémoire nationale ». Les questions relatives à la linguistique, à l'écriture et à la normalisation relèvent, toutes, des prérogatives de l'Académie qui les examinera dans leur cadre scientifique avec le concours de spécialistes et d'experts, cela s’entend.

A l’issue du vote, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Tahar Hadjar, et après avoir remercié les députés pour le vote de ce projet de loi, a notamment révélé qu’il est prévu notamment d’élaborer une

«encyclopédie» qui constituera une référence en la matière .



PLFC 2018 : renforcement de la croissance économique



Le projet de loi de finances complémentaire 2018 a été adopté à « la grande majorité » par les représentants du peuple.

Cependant, les membres de l'APN ont voté à l'unanimité « pour la suppression de l'article 6 de ce projet de loi qui avait, pour rappel proposé l'annulation de l'exemption de la TVA pour les véhicules fabriqués en Algérie ». En réponse à une question relative à la suppression de l’article 6, le ministre des Finances a déclaré que « L’APN est souveraine et peut prendre des décisions dans le cadre de ses prérogatives ».

« C’est ça la souveraineté et il faut bien évidemment respecter ce cadre-là », a soutenu M. Raouya. Il faut dire d’autre part qu’outre la suppression de l’article 6, un amendement a été introduit au niveau de l’article 5 qui concerne l'investissement. Le PLFC 2018 s'inscrit, faut-il le rappeler, dans le cadre des démarches visant à poursuivre la politique d'appui du budget et de renforcement de la croissance économique ».

Ce texte ne touchera ni la structuration ni les grands équilibres définis dans la loi de finances initiale de 2018. Le projet de loi texte vise essentiellement à mobiliser des affectations financières supplémentaires d'une part et à introduire des dispositions fiscales et autres dispositions, notamment en ce qui concerne les mesures préventives liées au commerce extérieur, selon les explications du ministre. Concernant les affectations budgétaires supplémentaires, il s'agit d'augmenter les autorisations de programmes de 500 milliards de DA par rapport à la loi de finances 2018.



Les aides de l’Etat «maintenues» au profit des catégories nécessiteuses



M. Raouia a affirmé que les aides de l’Etat étaient «maintenues», indiquant que l’étude relative à la révision de la destination de ces aides était en cours pour en faire bénéficier les seules catégories nécessiteuses.

Dans une déclaration à la presse, M. Raouia a affirmé a propos de l’activité de montage des véhicules que «des mesures et des dispositions restrictives seront bientôt prises» pour l’organisation de cette activité, notamment suite à l’annulation de l’article 6 du projet de LFC 2018. «Dans ce cadre, il est possible de revoir le cahier de charges régissant l’activité de montage des véhicules (...), et la révision de ce dossier est du ressort du ministère de l’Industrie», a ajouté le ministre.

Soraya Guemmouri