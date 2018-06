Affaire des 701 KG de cocaïne : L'enquête révèle l'implication de personnes dans de nouveaux faits liés à la corruption

Dans une déclaration accordée à la presse nationale en marge des travaux de la séance plénière consacrée au vote des trois projets de loi soumis hier à l’appréciation des députés, le ministre de la Justice, M. Tayeb Louh, a souligné que l'enquête instruite dans l'affaire de saisie de plus de 701 kg de cocaïne au port d'Oran a révélé « l'implication de plusieurs personnes dans des faits liés à la corruption et de pots-de-vin versés en contrepartie de facilitations ».

M. Tayeb Louh a, en effet, affirmé que « la saisie de certains appareils électroniques, téléphones portables et cameras de surveillance, dans le cadre de l'enquête instruite dans l'affaire de saisie, fin mai dernier, d'une quantité de cocaïne au port d'Oran a révélé l'implication de certaines personnes dans des affaires de corruption ». Poursuivant ses propos, il signale que l'enquête préliminaire s'est soldée par le déferment de suspects devant la justice pour corruption et pots-de-vin versés en contrepartie de facilitations au profit du principal accusé dans l'affaire de cocaïne, mais dans le cadre d'une autre mission et d'une autre activité (promotion immobilière). M. Louh s’est également exprimé à propos de commissions rogatoires internationales dans le cadre de l’enquête relative aux 701 kg de cocaïne saisis au niveau du port d’Oran soutenant qu’il s’agit là, à son avis, d’un «réseau international».

Le ministre assure que la justice sera intransigeante et que toutes les personnes impliquées seront poursuivies. Il a aussi indiqué qu’une autre affaire avait été précédemment ouverte contre K. C, principal accusé dans l’affaire du trafic de cocaïne, et ce, pour blanchiment d’argent. Le ministre qui insiste sur l’intransigeance de la justice mettra en exergue cependant toute l’importance du respect de la présomption d’innocence tant que la justice n’a pas tranché à ce sujet. Actuellement, « les investigations se poursuivent», précise le ministre.

S. G.