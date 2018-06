Académie: Ressources humaines Encourager l'employabilité des jeunes

La Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA), a procédé, hier à Alger, en collaboration avec l’Organisation internationale du travail (OIT), au lancement officiel de l'académie Ressources Humaines (RH-CGEA) dont l’objectif principal est d’encourager l'employabilité des jeunes.

Dans son intervention, Mme Saida Naghza, présidente de l’association patronale explique que ce nouveau-né est «le résultat d’une collaboration étroite avec l’OIT et s’inscrit dans le cadre du +Projet TAWDIF : de l’université au monde du travail», initié par l’OIT avec le soutien financier du Royaume- Uni.

Relevant l’importance d’améliorer la transition de la formation vers l’emploi des jeunes diplômés par la promotion de la recherche active et des compétences entrepreneuriales, l’identification des compétences et métiers en demande par les entreprises ainsi que la promotion de mécanismes de concertation et d’information entre tous les acteurs publics et privés concernés par l’insertion professionnelle des jeunes, Mme Naghza rebondit sur la nécessaire diversification économique qui permet à l’économie nationale d’aller de l’avant.

Et rappelle sur sa lancée la tenue de deux sessions de formation consacrées au management stratégique des ressources humaines.

Le premier cycle de l’Académie sera complété cette année par 2 autres cycles, à savoir «le Dialogue social, Santé et Sécurité au travail» et «les compétences managerielles des ressources humaines».

D’autres sessions se tiendront d’ici le 31 mars prochain et concerneront 7 wilayas que sont Alger, El oued, Guelma, Constantine, sidi Belabbes, Annaba et Djelfa.

D’autre part, Mme Naghza annonce qu’une fois cette date dépassée, la Cgea gérera d’une façon exclusive l’académie.

L’oratrice explique également que bénéficieront de cette académie les jeunes diplômés ainsi que les responsables des entreprises en ressources humaines, précisant que la principale mission de cette entité est la sensibilisation des managers et des responsables des ressources humaines aux bonnes pratiques de recrutement, de gestion et développement des ressources humaines et ce, en conformité avec les normes, lois et règlements du droit du travail».

De son côté, Hichem Hamzaoui, représentant à Alger de l’OIT met l’accent sur l’impératif d’investir dans le capital humain, soulignant que l’organisation qu’il représente préconise des stratégies intégrées et des formations compatibles avec les besoins et exigences du marché du travail.

Dans cette optique l’ambassadeur britannique à Alger a axé sa brève intervention sur le potentiel important dont regorge l’Algérie en matière de ressources humaines.

Fouad Irnatene