Transport multimodal à Alger : Le ticket unique pour bientôt

L’autorité organisatrice des transports urbains d’Alger (AOTU-A), vient de mettre à disposition des usagers du transport en commun de la capitale, une cartographie de transport multimodal (CTM). Regroupant les différents réseaux et modes de transport exploités au niveau de l’algérois, cette carte permet au voyageur de se situer et d’opter pour les meilleures correspondances possible, en lui donnant les itinéraires, les transports existants ainsi le prix de chaque transport.

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a souligné, dans une allocution prononcée par le Directeur général des transports au ministère, Mourad Khoukhi, lors de la cérémonie consacrée au lancement et la diffusion des CTM, que cette carte allait encourager les usagers à emprunter plus sereinement les moyens de transports urbains puisqu'ils auront une meilleure visibilité sur le tracé de chaque moyen et pourront donc s'assurer de la continuité entre les lignes des différents transports. Cette carte, qui sera bientôt disponible dans l'ensemble des grandes villes du pays, devrait également «donner un nouveau souffle à l'investissement en facilitant aux investisseurs le transport dans la capitale».

Pour sa part, M. Mourad Khoukhi précisera que « cette carte a été mise à la disposition des citoyens au niveau des aérogares et des gares routières «, soulignant que la CTM, distribuée gratuitement à travers les pôles de transport urbain, contient toutes les informations utiles pour un usagers, y compris les lieux alloués aux parkings dans la capitale.

Le but de cette nouvelle carte étant « de faciliter le transport des voyageurs dans la mesure où cela va leur permettre de gagner du temps «, M. Khoukhi précise que « toutes les lignes ont été cartographiées via le système GPS «. Le Directeur général de cette autorité, Yacine Krim, a précisé que cette cartographie se veut un système d’information multimodal devant permettre de fournir des données notamment sur le tracé de tous les moyens de transports disponibles (transport public, métro et tramways d’Alger, téléphérique et train) ainsi que la continuité entre ces moyens de transport. Le même responsable explique que l'interopérabilité concrétisée veut dire que le système d'information au niveau de chaque entreprise de transport est désormais capable de fonctionner avec les systèmes d'informations des autres entreprises sans aucune restriction d'accès.



La CTM disponible sur androïde



Par ailleurs, la carte de transport multimodale (CTM) sera disponible prochainement sur « Play Store «, a indiqué M. Krim, également directeur général de l’ETUSA. Développée grâce à un partenariat avec un étudiant de l'Université de Bab Ezzouar (Alger), l’application met à la disposition des usagers du téléphone mobile un service d'information sur les transports en commun dans la capitale. En plus du « maps «, cette application offrira des calculateurs d’itinéraires, en géolocalisant le voyageur.

Le concepteur de cette application expliquera que cette application mobile «devra résoudre le problème relatif au manque d'informations dont se plaignent les utilisateurs de ces moyens de transport, notamment pour ce qui est des retards et des perturbations dans le trafic «.

Le billet unique pour bus, tram, train, funiculaire… sera possible et disponible prochainement pour les algérois pour le prix de 2.500 DA par mois. Ainsi, les voyageurs vont pouvoir se déplacer sans devoir à chaque fois acheter un ticket de transports.

A cette effet, une convention a été signée, hier, à la même occasion, entre les acteurs du transport algérois, à savoir, l’Etusa, la Sntf, la Setram. L’accord en question définira les modalités et le partage du pourcentage de gain de chaque entreprise.

D’ailleurs, Yacine Krim, a fait savoir que « cette opération sera lancée à Alger avant d'être généralisée à d'autres wilayas «, ajoutant que « dans le but de la redynamisation de l'unité de production des tickets magnétiques de transports de l'ETUSA située à Staouéli, tous les tickets du métro, actuellement importés de l'étranger, ainsi que le futur billet unique, seraient produits localement par cette unité».

Salima Ettouahria