Formation et enseignement professionnels : à l’écoute des opérateurs économiques

Le Conseil de partenariat de la formation et de l’enseignement professionnels (CPFEP) a été installé, hier, par Mohamed Mebarki, ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, au Centre national de l’Armée, à Béni Messous, en présence du ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, et de la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Imane Houda Faraoun.

Avant de souligner l’intérêt de la mise en place de la nouvelle version du conseil, M. Mebarki a mis en exergue les grands investissements consentis par l’État dans le secteur qui s’est, selon lui, considérablement développé, ces dernières années, avec 1.234 établissements publics d’une capacité d’accueil de 250.000 places pédagogiques en résidentiel et 46.000 places d’internat, en plus d’un réseau d’ingénierie, de 23 branches de formation professionnelle et d’un réseau de 715 établissements privés agréés.

La formation aux métiers est devenue un processus partagé avec les différents secteurs socio-économiques en tant qu’acteurs à part entière, en amont à la définition des besoins de la formation et en aval à l’insertion professionnelle des diplômes, en passant par l’élaboration des programmes de formation et l’encadrement des formations pratiques en milieu professionnel. «La formation est l’affaire de tous», affirme-t-il.

À partir de cette idée précise, le département de Mohamed Mebarki a choisi d’asseoir sa politique d’amélioration du système de formation sur «une stratégie de partenariat et de collaboration avec l’entreprise et les différents secteurs d’activité économique, pour faciliter l’employabilité des formés et répondre aux besoins en ressources humaines», explique le ministre.

Pour favoriser cette politique de partenariat, il a été mis en place un conseil de partenariat au niveau national et une commission de partenariat de wilaya au niveau local, placés sous l’autorité directe des walis. «Le Conseil de partenariat concrétise la fonction essentielle de concertation et d’échange avec le secteur socioéconomique», précise le ministre.



Instrument d’écoute permanent



Et d’ajouter qu’«il est un instrument d’écoute permanent aux préoccupations du secteur économique, en matière de qualifications professionnelles, qui contribue au renforcement de la concertation et du dialogue avec l’environnement économique afin d’adapter l’offre de formation aux besoins en qualifications des différentes branches d’activité économique».

Le ministre indique que cette nouvelle composante «contribuera à l’élaboration et à la définition de la politique nationale de formation et d’enseignement professionnels, par des avis et recommandations sur la stratégie nationale du secteur, sur les programmes d’action, sur les besoins en formations et les questions relatives au système national de formation».

M. Mebarki a rappelé que ces plans de formation de la ressource humaine sont inscrits en tant qu’axes «prioritaires stratégiques, dans le programme du Président Abdelaziz Bouteflika qui accorde un intérêt particulier à la formation de notre jeunesse et au renforcement des compétences de nos travailleurs, pour leur permettre d’être à jour des avancées professionnelles, pour préserver l’outil national de production et créer et maintenir les emplois». De son côté, Mme Houda Faraoun a souligné que plus de 40.000 employés de son secteur ont bénéficié d’une formation pour un coût global de 1.1 milliard de dinars et plus de 580 millions de dinars pour la prise en charge des 7.580 stagiaires au niveau des centres de formation professionnelle. Elle saisit l’occasion pour mettre l’accent sur l’importance de la formation de la ressource humaine, qui est, selon elle, «devenue une nécessité dans un contexte marqué par une évolution rapide des technologies de l’information et de la communication, et les outils de production». Prenant la parole, Abdelkader Bouazghi a souligné la nécessité de dispenser une formation de qualité, pour obtenir une main-d’œuvre hautement qualifiée, en précisant que son secteur, l'agriculture et la pêche, compte énormément sur la ressource et la compétence humaines, pour sortir crescendo de la dépendance aux hydrocarbures.

Il estime qu'il est nécessaire d’«adapter l'offre de formation aux besoins du marché de l'emploi».

Prenant la parole, le président du Conseil de partenariat de la formation et de l’enseignement professionnels, Lakhdar Rekhroukh, précise que la composante du conseil est «consciente du rôle fondamental de cette institution qui apportera davantage de visibilité au système national de formation professionnelle». Il ajoute que le conseil «accompagnera les décideurs à opérer des choix stratégiques à partir de l’orientation du système vers les priorités nationales en termes d’offres de formation et de modes adaptés».

Mohamed Mendaci