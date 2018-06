Culture maraîchère : Une production de plus de 130 millions de quintaux en 2017

La production nationale des cultures maraîchères a atteint 130,2 millions de quintaux (Mq) en 2017, avec un rendement de près de 300 q/hectare, a indiqué hier le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche dans un communiqué. Les wilayas potentielles en matière de production des cultures maraîchères sont El Oued avec une production de 16,13 millions de q, Ain Defla avec 15,1 Mq, Mostaganem avec 9,1 Mq, Biskra avec 8,53 Mq, Skikda avec 5,51 Mq, Boumerdès avec 4,9 Mq et Tipasa avec 4,4 Mq, note le communiqué. Par ailleurs, le ministère de l’Agriculture a fait savoir que l’assemblée générale élective des producteurs des cultures maraîchères a élu Abdelkader Naga comme président du Conseil national interprofessionnel de la filière maraîchère. Après son élection, M. Naga s’est engagé à travailler avec l’ensemble des acteurs de la filière pour la promotion et le développement de ce type de culture, et ce, à travers l’accompagnement des agriculteurs, notamment les producteurs des cultures maraîchères, et la prise en charge de leurs préoccupations. Selon lui, ce Conseil national interprofessionnel de la filière maraîchère est appelé à jouer un rôle moteur et constitue un espace de communication et de concertation entre la profession et les pouvoirs publics. D’autre part, le Conseil aura pour tâche de collecter les données nécessaires à l’élaboration d’une feuille de route devant guider l’activité de la filière maraîchère.

Pour rappel, cette élection s’est faite suite aux recommandations issues des Assises nationales de l’agriculture tenues en avril dernier à Alger, qui avaient prévu la mise en place d’organisations professionnelles et interprofessionnelles des filières agricoles.