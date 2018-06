60 nouveaux hôtels entrent en service : Améliorer les capacités d’accueil

Le ministère du Tourisme et de l’Artisanat est déterminé à promouvoir et encourager le tourisme local par la mise en place d’une stratégie de développement du secteur en mesure de convaincre les Algériens à passer leurs vacances dans leur pays, a indiqué hier le premier responsable du secteur, le ministre Abdelkader Benmessaoud, lors de la cérémonie du lancement officiel de l’ouverture de la saison estivale à partir de la plage «le Caroubier» à Azeffoun, Tizi-Ouzou.

«Les pouvoirs publics, à leur tête le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, sont déterminés à développer le tourisme dans notre pays», a-t-il assuré, en rappelant la stratégie de développement du secteur mis en œuvre par son département ministériel et qui consiste en l’amélioration des capacités et conditions d’accueils au niveau des infrastructures hôtelières, l’embellissement des lieux touristiques et leur entretien permanent et la gestion moderne des infrastructures touristiques. Dans le cadre de cette stratégie, le ministre a annoncé la mise en service durant cette saison estivale de 60 établissements hôteliers au niveau des villes côtières du pays permettant le renforcement des capacités d’accueil d’estivants au niveau de ces villes et promouvoir par là le tourisme aussi bien local qu’étranger. Dans le même cadre, Abdelkader Benmessaoud a rappelé que plusieurs hôtels relevant du secteur public à travers le territoire national ont bénéficié des opérations de réhabilitation et de modernisation, alors que près de 60 projets d’investissements touristiques sont lancés pour réalisation à l’effet de renforcer le parc hôtelier et permettre à ces infrastructures touristiques de devenir compétitives sur le marché national, régional et international. S’exprimant au forum de la Radio nationale animé en marge de la cérémonie d’ouverture de la saison estivale, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat a en outre indiqué que la formation des personnels intervenant dans le secteur du tourisme est prise en compte dans cette nouvelle stratégie du développement touristique, ajoutant que cette formation est assurée par huit instituts de formation spécialisée et huit autres écoles privées spécialisées dans le formation touristique. Toujours dans le cadre du développement du tourisme local, le ministre a rappelé lors de son passage au forum de la Radio nationale animée en marge de la cérémonie d’ouverture officielle de la saison estivale les conventions signées par l’UGTA et le groupe public hôtellerie, tourisme et thermalisme (HTT) ainsi que la fédération nationale des hôteliers afin de permettre aux milliers de travailleurs d’accéder aux prestations de ces infrastructures hôtelières avec des prix abordables et raisonnables. Le ministre a par ailleurs invité tous les intervenants dans le secteur à s’impliquer davantage dans les efforts que ne cessent de déployer les pouvoirs publics pour promouvoir la destination Algérie à l’international. Les tours opérateurs et autres agences ainsi que les consulats d’Algérie à l’étranger ont un grand rôle à jouer dans la promotion de la beauté de nos sites touristiques à l’étranger, a-t-il aussi souligné. Avant de procéder à l’ouverture de la saison estivale à Azeffoun, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat a eu à visiter au centre-ville de Tizi-Ouzou des chantiers de réhabilitations et de modernisation de six hôtels publics, à savoir le Belloua, Lalla Khedidja et Amraoua (Tizi-Ouzou-ville), le bracelet d’argent (Ath Yenni), Tamgout (Yakouren) et Talla Guillef (Boghni).

Après avoir écouté les explications fournies sur place sur la situation des travaux de chacune de ces infrastructures, le ministre a exhorté les entreprises réalisatrices à accélérer la cadence des travaux et de réceptionner trois des six hôtels à la fin de l’année et les 3 autres au courant de l’année prochaine.

Bel. Adrar



Ouargla

Une capacité de 2.000 lits à fin 2018

Les structures d’accueil touristiques de la wilaya d’Ouargla offriront plus de 2.000 lits d’ici à la fin de l’année 2018 après réception de nouveaux projets, a-t-on appris hier d’un responsable à la Direction locale du Tourisme et de l’Artisanat (DTA). Cet objectif focalise les efforts des pouvoirs publics visant la promotion du tourisme et la relance du secteur à travers l’amélioration des prestations et le renforcement du parc hôtelier composé actuellement de 29 structures totalisant 1.775 lits, a précisé le chef de service du tourisme à la DTA, Ayache Mahdjoubi.

Il a fait état, à ce titre, de la réalisation en cours de cinq projets touristiques, dont les taux d’avancement des chantiers dépassent les 70% et consistent en des hôtels au chef-lieu de la wilaya d’Ouargla et dans la wilaya déléguée de Touggourt, susceptibles d’accroître la capacité d’accueil avec un apport de 400 nouveaux lits et de combler le déficit accusé jusque-là en la matière.

Ces structures font partie des 41 projets d’investissement avalisés par le ministère du Tourisme, entre villages touristiques, hôtels et motels, a-t-on ajouté de même source.

Le secteur du tourisme connaît ces dernières années un dynamisme à la faveur des avantages accordés par l’Etat pour la promotion de l’investissement dans le domaine, sachant que les efforts des responsables sont axés sur l’attrait du plus grand nombre de touristes nationaux et étrangers. Au moins 24.333 touristes, dont plus de 1.631 étrangers, se sont rendus, durant le premier trimestre de l’année en cours, dans la wilaya d’Ouargla, selon les données fournies par la DTA.

Des efforts sont entrepris pour la relance du tourisme saharien, à la faveur de l’examen des mécanismes et moyens susceptibles de contribuer à promouvoir ce segment et faire de l’Algérie une destination de tourisme saharien par excellence.