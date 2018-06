Soins à l’étranger : Diminution de plus de 90% de la prise en charge

La Caisse nationale d'assurance sociale des travailleurs salariés a réduit ces dernières années la prise en charge des soins à l’étranger de plus de 90%, a révélé à Oran son directeur général . «Nous avons diminué, ces dernières années, la prise en charge des soins à l’étranger de plus de 90%, grâce au conventionnement avec des cliniques chirurgicales du pays», a expliqué Tidjani Hassan Haddam, en marge de la

2e Journée médico-chirurgicale de la clinique spécialisée en orthopédie et en rééducation des victimes d'accidents du travail de Misserghine. «Ce résultat est le fruit de l'effort visant la rationalisation de la dépense et la diminution de la facture (de prise en charge à l'étranger), notamment en devises, dans le cadre de la stratégie de la CNAS», a-t-il ajouté. La modernisation des deux cliniques relevant de la CNAS, à savoir la CSORVAT de Misserghine et la clinique de la chirurgie cardiaque de Bousmail a contribué à la diminution de cette facture, a noté le DG de la CNAS, ajoutant que ces deux cliniques ont connu des évolutions remarquables durant les dernières années, en termes de maîtrise de la chirurgie de pointe, en se dotant d’équipements de haute qualité. Cette stratégie se poursuit pour réaliser davantage de résultats, a affirmé M. Tidjani, expliquant qu'elle ne constitue pas une mission principale, mais une contribution pour aider le secteur de la santé dans le renforcement de la prise charge des concitoyens.