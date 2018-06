Défis sécuritaires en Afrique : L’ONU apprécie le travail de l’Algérie

Les Nations unies apprécient le travail que fait l'Algérie pour aider les pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest à faire face aux défis sécuritaires, a affirmé le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, hier à Alger. «Je voudrais exprimer l'appréciation des Nations unies pour le travail que l'Algérie est en train de faire pour les pays du Sahel et de l'Afrique de l'ouest», a déclaré le responsable onusien à l'issue d'un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, Abdelakder Messahel. «L'Algérie est un pays ami et frère, toujours solidaire avec l'Afrique de l'Ouest et le Sahel depuis des années».

«Aujourd'hui dans l'espace ouest africain sahélien, nous sommes confrontés à des défis particuliers et des défis sécuritaires et ça nous mène aussi à lutter contre l'extrémisme violent et le terrorisme», a-t-il ajouté. M. Ibn Chambas a souligné dans ce contexte que l'Algérie «a une expérience particulière» en la matière et qu'il est donc «nécessaire d'échanger avec l'Algérie ses expériences pour faire face aux défis sécuritaires». Le représentant onusien a en outre déclaré qu'il était «particulièrement intéressé par l'initiative de l'Algérie, soutenue par l'Afrique basé sur le concept de vivre en paix».

Il est à rappeler que la journée internationale du Vivre ensemble en paix, qui a été célébrée pour la première fois le 16 mai dernier, a été adoptée par les Nations unies à l'initiative de l'Algérie. M. Ibn Chambas a enfin indiqué que «le bureau des Nations unies pour le Sahel va travailler avec M. le ministre (M. Messahel), avec le partenaire de l'Unesco, la Suisse et la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)», avant d'ajouter : «et nous allons parrainer ce concept et vivre ensemble en paix».