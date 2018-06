Sétif : un modèle de diversification de l’économie

« Sétif est un modèle de diversification de l’économie nationale », c’est le constat de Youcef Yousfi, ministre de l’Industrie et des mines ,au cours de sa visite de travail et d’inspection hier dans cette région.

Des propos qui attestent de la dynamique économique que connait cette wilaya où l’investissement a gagné beaucoup de terrain ces dernières années avec pas moins de 1130 dossiers approuvés dans ce seul secteur pour un potentiel de 76 642 emplois attendus, sachant de surcroit que 937 actes ont été établis et plus de 319 projets ont été lancés.

Accompagné du wali ,du président de l’APW et des autorités de wilaya, il s’est d’abord rendu sur les sites des mines de zinc et de plomb de Kherzet Youcef et de Chaaba L’hamra où il a pris connaissance de la situation après la catastrophe qui s’est produite sur le premier site le 2 Juin 1990 et avait causé la mort de 19 mineurs.

Le ministre sera sans concession dans la nécessité de prendre toutes les dispositions qui s’imposent pour augmenter la production, doubler même les capacités d’exploitation pour atteindre les 120 000 tonnes et œuvrer à ouvrir le troisième site de Ain Kahla au vu des potentialités extraordinaires que recèle ce site.

« La diversification de l’économie est une réalité, les installations sont amorties, la rentabilité est assurée, alors retroussez vos manches ! » dira le ministre qui ne manquera de mettre l’accent sur un autre point important inhérent à l’élévation du taux d’intégration en visitant l’unité privée de montage de motocyclettes avec la production de 300 motos en 2019 qui permettrait d’agir positivement sur ce volet. M.Yousfi appellera aussi les investisseurs à agir sur les coûts, à promouvoir la qualité et à s’ouvrir sur l’exportation.

Ces mêmes orientations il en fera également état en visitant le complexe de montage de camions industriels de Guedjel avec 15 unités – jour de 102 et 49 places, de bus et de véhicules utilitaires et particuliers. Le ministre ne manquera pas, dans ce cadre, de souligner les potentialités de sous-traitance qui existent dans le pays pour élever constamment ce taux d’intégration.

F . Zoghbi