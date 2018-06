Jeux Méditerranéens de Tarragone : Résultats encourageants en attendant la suite

Les catalans sont-ils en train de payer le prix de leur choix de séparation avec l'État espagnol, à l'occasion des jeux Méditerranéens de Tarragone ? Tout porte à croire que c'est le cas, bien que le Roi Filippé VI, accueilli par des manifestations de séparatistes aux abords du stade le jour de la cérémonie d'ouverture, soit le président d'honneur de cet événement.

De nos envoyés spéciaux :

Rédha Maouche et Youcef Cheurfi



En effet, cette 18e édition se déroule dans des conditions, pour le moins difficiles. Les organisateurs n'ont visiblement pas pu mettre tous les moyens nécessaires pour assurer une parfaite organisation et mettre leurs hôtes dans de bonnes conditions. Suite aux nombreuses défaillances enregistrées, une réunion d'urgence a eu lieu lundi soir entre le comité d'organisation de ces jeux et les chefs de mission des différentes délégations participantes. «Nous étions contraints de mettre les organisateurs devant leurs responsabilités afin qu'ils respectent leurs engagements. Les différentes délégations ont rencontré de nombreux problèmes liés, notamment, au transport et à l'hébergement. Les Espagnoles n'ont pas respecté le manuel d'organisation, et encore moins les engagements pour lesquels ils ont obtenu l'organisation de cette édition. Pourtant, ils ont obtenu un délai supplémentaire pour l'organisation de ces joutes. Nous devons tous les jours faire face à des situations improbables pour que nos athlètes ne manquent de rien et puissent se concentrer sur leurs compétitions», nous a déclaré Hassiba Boulmerka, chef de la délégation algérienne, qui a tenu à rendre visite aux journalistes algériens dans leur lieu d'hébergement lundi soir. Par ailleurs, l'ancienne championne du monde et olympique du demi-fond s'est montrée plutôt satisfaite des résultats obtenus jusque-là par les athlètes algériens. «Deux médailles d'or et une en bronze, je pense que c'est un bon résultat pour un début. La compétition se poursuit encore et nous allons certainement enregistrer d'autres succès dans ces JM. Avec l'entrée en lice des athlètes de la boxe, du judo et de l'athlétisme, les disciplines phares de notre sport national, il y aura forcément d'autres médailles pour l'Algérie. Comme je l'ai déjà déclaré lors de mes conférences de presse, la délégation algérienne ne va certainement pas battre le record de médailles à l'occasion de cette édition de Tarragone. Néanmoins, nous allons tout faire pour assurer une participation honorable de notre pays et ne pas être ridicules. A cause des problèmes survenus au lendemain du renouvellement des instances sportives, à l'époque de l'ancien ministre de la jeunesse et des sports, Ould Ali, nos athlètes et nos différentes sélections nationales n'ont pas pu se préparer convenablement. Nous avons perdu une année. Dans le haut niveau, c'est beaucoup. Pour cette raison, il ne faut pas blâmer nos sportifs qui font de leur mieux pour honorer les couleurs nationales. Bien au contraire, il faut les encourager afin qu'ils puissent se distinguer lors des prochaines échéances. Aujourd'hui avec l'arrivée de M. Mohamed Hatab à la tête du secteur, les chose sont rentrées dans l'ordre. La situation reprend sont cours normal. Le MJS est entrain de réaliser du bon travail en apportant tout son aide et son soutient aux différentes fédérations sportives», a souligné Boulmerka avec beaucoup de franchise, comme à son habitude.

Natation

L’argent et le record d’Algérie pour Sahnoun sur 50 m Nage Libre



Oussama Sahnoun n'a pas réussi le doublée à Tarragone. Après avoir remporté avec brio, la veille, la reine des spécialités à savoir le 100 m nage libre, le nageur Algérien a été battu en finale du 50 m nage libre par le Grecque Gkolomeen Kristian (21,66 secondes). Il remporte la médaille d'argent, devant l'Egyptien Ali Khalfallah (21, 97 secondes). L'algérien a pourtant battu le record d'Algérie de la spécialité, avec un temps de 21,96 seconde. L'ancien record était détenu par Salim Iles (22,06 secondes), depuis 2004.

R. M.



Commission des athlètes du CIJM

Soraya Haddad et Mohamed Flici candidats



L'ancienne judokate championne d'Afrique et médaillée de bronze aux jeux Olympiques de Pékin, Soraya Haddad et l'ancien boxeur Mohamed Flici, champion d'Afrique, se sont portés candidats à la commission des athlètes du comité international des jeux Méditerranéens. Les élections se déroulent en ce moment et se poursuivront jusqu'à la fin de cette 18e édition à Tarragone.

Le scrutin concerne tous les athlètes participants à cet événement. A noter que cette commission comporte deux représentants pour les athlètes hommes et deux autres pour les femmes. Chez les dames, elles sont six à se porter candidates, alors qu'on compte quatre adversaires seulement pour les hommes. Pour rappel, le CIJM est présidé par l'Algérien Amar Addadi.

R. M.