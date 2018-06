Le Collectif des citoyens africains résidents en France invité de notre Forum

l Les participants ont appelé à la redynamisation et la relance du Front Citoyen Africain de Solidarité.

l Soutien total et ferme en faveur du peuple sahraoui sous occupation marocaine.

l Une Mention spéciale pour la sélection Sénégalaise présente au Mondial de Russie.

Les participants à la rencontre citoyenne d’amitié algéro-africaine, les membres fondateurs du collectif des citoyens africains résidant en France amis de l’Algérie, et des représentants de la société civile algérienne ont choisi le Forum d’El Moudjahid pour adresser un message au Président de la République connu pour sa fierté toute africaine. Dans cette déclaration, ils expriment leur admiration pour l’immense somme de réalisations concrétisées en Algérie, et pour la constance des positions du Chef de l’Etat qui «ne cesse d’agir pour la compréhension entre les peuples d’Afrique ».

Né à Paris le début de ce mois, avec pour devise «construire ensemble l’Afrique et le monde que nous voulons», le Collectif des citoyens africains résidants en France amis de l’Algérie (regroupant les représentants de 14 pays africains dont l’Algérie) est depuis quelques jours à Alger (du 22 au 25 juin). Une visite qui intervient à la veille de la tenue du sommet de l'Union africaine (UA) et de la célébration du double anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse. C’est dire que le choix de la date de la visite n’est pas fortuit, d’autant que le collectif a dès sa création annoncé son attachement à l’Union Africaine et son ambition de sceller des passerelles avec la société civile algérienne. Aussi, la délégation composée des membres fondateurs a entamé un de ses principaux objectifs, celui de s’investir dans le renforcement des liens d’amitié et de fraternité algéro-africaine. Et c’est à l’initiative du Comité national chargé de la mise en œuvre et du suivi du programme d’action des activités citoyennes non gouvernementales, présidé par Mahraz Lamari et Rabah Lachoubi, représentants de la communauté algérienne établie en France, que s’est tenue, hier, au centre de presse d’El Moudjahid, une rencontre hautement symbolique, qui fera dire à M. Lamari, que ce n’est pas un hasard si des citoyens africains manifestent tant d’engouement et d’enthousiasme pour consolider la fraternité, l’amitié et la solidarité algéro-africaine. Ce rendez-vous, le premier du genre, a vu la participation des représentants du Mouvement associatif et de la société civile, on peut citer les SMA, l’UNFA, l’Association des journalistes solidaires avec le peuple sahraoui, le réseau Nada, des parlementaires, des élus locaux, des universitaires à l’image de Mohamed Lahcene Zghidi, Mohand Barkouk et Smail Debch ... Les interventions des uns et des autres ont porté sur la jeunesse, les questions migratoires, la culture de la paix, le rôle de la diaspora africaine dans le rapprochement entre les peuples, l’histoire de peuples à disposer d’eux -mêmes..., autant de sujets spécifiques à l’Afrique. Figure parmi ces sujets l’Union Africaine qui reste l’incarnation de l’idéal unitaire et un cadre privilégié des actions collectives. Lors de cette rencontre, l’accent a été mis sur la nécessité de développer les échanges culturels, artistiques et sportifs en vue d’encourager et de soutenir le tissage de partenariat fructueux entre les peuples d’Afrique. Il a été également décidé de redynamiser le rôle de la société civile. Et parce qu’ils nécessitent une mobilisation accrue et une grande vigilance, les participants ont par ailleurs réaffirmé leur détermination à faire face aux menaces du terrorisme international et transnational. Cette rencontre a été une occasion pour adresser un message à la sélection sénégalaise, qui participe au Mondial de Russie, et qui s’est distinguée par une prestation plus qu’honorable. Lors de cette rencontre citoyenne, le président du Mouvement du peuple pour la liberté, le Togolais, Pascal Kossivi Adjamagbo, a présenté un exposé sur la contribution de l’Algérie à la libération politique, économique et démocratique de l’Afrique. Dans cet exposé, le conférencier a souligné que, «noblesse oblige, les citoyens africains résidant en France et Amis de l’Algérie estiment que la noble tradition de l’Algérie en matière de libération politique de toute l’Afrique oblige moralement les plus hautes autorités algériennes, sous l’impulsion du Président Bouteflika, la société civile algérienne et tout le peuple algérien à poursuivre et à unir leurs efforts pour permettre à l’Algérie de continuer à contribuer efficacement à la libération de toute l’Afrique... »

Nora Chergui